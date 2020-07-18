 Агентство Moody′s подтвердило рейтинг РФ на уровне ″Baa3″ при стабильном прогнозе | Новости из Германии о России | DW | 05.06.2021

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Россия

Агентство Moody's подтвердило рейтинг РФ на уровне "Baa3" при стабильном прогнозе

Рейтинговое агентство Moody's указало на относительную устойчивость российской экономики, низкий госдолг и сохраняющийся риск новых санкций со стороны Запада.

Штаб-квартира Moody's в Нью-Йорке

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги России в иностранной и национальной валюте на уровне "Baa3", а также краткосрочный рейтинг в национальной валюте на уровне "Prime-3" (P-3). "Прогноз остается стабильным", - заявило агентство в Лондоне в пятницу, 4 июня.

Moody's заявило об относительной устойчивости экономики РФ

Moody's назвало три основных фактора, на которых основывается решение о подтверждении рейтингов РФ. Первым из них явилась "относительная устойчивость российской экономики" в условиях пандемии, а также на фоне резкого падения цен на нефть. Хотя ВВП России в 2020 году упал на 3 процента из-за противоэпидемических ограничений и сокращения экспорта, связанного с ослаблением внешнего спроса и сокращением производства нефти, но данный спад был относительно мягким, указало агентство, указав на экономическую ситуацию в других странах G20. При этом потенциальный рост остается низким, отмечается далее.

Одновременно эксперты Moody's указали на положительное влияние роста цен на нефть и постепенную отмену ограничений на ее добычу, а также продолжающуюся неопределенность, связанную с пандемией, и ужесточение монетарной политики на фоне инфляционного давления. Исходя из этих факторов, агентство прогнозирует умеренный рост экономики РФ в 2021 году. Поскольку возможности существенного улучшения потенциала экономического роста в России в среднесрочной перспективе ограниченны, показатели роста ВВП останутся "в нижней половине диапазона 1,5-2%", прогнозирует Moody's.

Низкий госдолг и риски новых санкций

Вторым фактором явился "очень низкий государственный долг и восстановление бюджетных буферов", что обеспечит финансовую гибкость России в следующие два года, когда бюджет будет восстанавливаться после пандемии. Вместе с тем агентство отметило риски для суверенного баланса, связанные с "доминирующей ролью государства в экономике".

В-третьих, Moody's указало на уязвимость России, связанную с рисками политических событий, в частности, с "постоянным риском новых санкций". Аналитики отметили, что западные санкции против РФ, введенные из-за ситуации в Украине, обвинений во вмешательстве в выборы в иностранных государствах, использовании химического оружия и совершении кибератак, имели существенные негативные последствия для российских экономики и бюджета. При этом возможно введение новых санкций с учетом сохраняющейся напряженности между Россией и Западом, указывается далее.

В Москве довольны оценкой Moody's

В Москве заявили о "сложившемся консенсусе" во мнении "большой тройки" рейтинговых агентств "об успешном преодолении российской экономикой негативных последствий "коронакризиса". "С начала 2020 года лишь несколько государств "большой двадцатки", включая Россию, смогли избежать понижения кредитных рейтингов и ухудшения прогнозов по ним", - заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

При этом он указал на решения двух других крупнейших рейтинговых агентств - S&P Global Ratings и Fitch Ratings - подтвердить текущие рейтинги России. "Время показало, что российская экономика готова к весьма сложным вызовам. Мы надеемся, что наиболее сложный этап позади, и темпы экономического роста превысят как прогнозы правительства, так и консервативные ожидания экспертов рейтинговых агентств", - заключил он.

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    Автор: Александра Елкина


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