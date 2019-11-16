 Авторы закона о домашнем насилии подвергаются угрозам | Новости из Германии о России | DW | 16.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Авторы закона о домашнем насилии подвергаются угрозам

Оксана Пушкина и другие авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к силовикам из-за постоянных угроз. А общественные организации - к Путину с просьбой не допустить "дискриминирующего мужчин" закона.

Оксана Пушкина

Оксана Пушкина

Депутат Госдумы Оксана Пушкина и другие разработчики законопроекта о домашнем насилии обратились в правоохранительные органы в связи с угрозами, которые поступают им в связи с их работой. Об этом Оксана Пушкина сообщила в интервью агентству РБК, выдержки из которого опубликованы в субботу, 16 ноября. Пушкина не уточнила, в какие конкретно ведомства поданы заявления, назвав их "соответствующими федеральными силовыми структурами".

Контекст

DW выяснила, почему немецкая полиция обязана принять заявление о насилии в семье и как защищают жертв до начала судебного процесса. (12.09.2019)

Власти РФ перехватывают у гражданских активистов резонансные темы - такие, как борьба с домашним насилием. Пытаясь сохранить монополию, они мешают решать проблемы, пишет Иван Преображенский. (22.10.2019)

"Фактически всем людям, которые участвовали в этом законопроекте как соавторы, в соцсетях приходят угрозы", - заявила Пушкина, в частности, назвав имена адвокатов Мари Давтян, Алексея Паршина и создателя сети взаимопомощи для женщин #ТыНеОдна Алены Поповой. Ситуацию вокруг закона она назвала "хорошо организованной и финансируемой кампанией", схожей с протестами после выхода фильма Алексея Учителя "Матильда".

В октябре 182 российские общественные организации обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить принятия закона. Этот закон, согласно их обращению, "фактически уничтожает провозглашенные в Конституции Российской Федерации права граждан: на неприкосновенность частной жизни и жилища, частную собственность, на свободу передвижения, право родителей на воспитание детей", а также "направлен на дискриминацию мужчин и разрушение семьи".

В конце сентября на Пушкинской площади в Москве прошла серия одиночных пикетов против домашнего насилия. Их участники призвали к принятию закона о профилактике насилия в семье, а также выступили в поддержку сестер Хачатурян, ставших жертвами домашнего насилия и обвиняемых в убийстве своего отца. Аналогичные пикеты состоялись в Санкт-Петербурге, Смоленске и Благовещенске.

Смотрите также: 

Смотреть видео 25:46

Татуировки для женщин: тату-мастер прячет шрамы на телах жертв насилия. Европа в Фокусе

  • Картина с лицом женщины

    Художники выступили против насилия

    Борьба за жизнь

    25 ноября объявлен ООН Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в память о сестрах Мирабаль, убитых за сопротивление диктаторскому режиму в Доминиканской Республике. Обратить внимание на проблему насилия - задача художников, чьи работы выставлены в Женском музее Бонна. Картины серии "Курдские женщины и их борьба за жизнь" написаны беженками из Ирака, Сирии и Турции.

  • Выставка, приуроченная к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия против женщин

    Художники выступили против насилия

    Холодное оружие

    Палки, ножи, бутылки - объекты снимков фотографа Дирка Дэмлова (Dirk Dähmlow). В серии под названием "Называть вещи своими именами" запечатлены орудия издевательств над женщинами из Германии, России, Бразилии, Индии, Эфиопии, Замбии и Буркина-Фасо.

  • Выставка, приуроченная к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия против женщин

    Художники выступили против насилия

    Сто тысяч в год

    По данным Федерального ведомства по уголовным делам (Bundeskriminalamt - BKA), в 2015 году жертвами домашнего насилия в Германии стали более ста тысяч женщин. В 331 случае полученные ими травмы оказались смертельными.

  • Выставка, приуроченная к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия против женщин

    Художники выступили против насилия

    Знакомые преступники

    В странах ЕС с сексуальным и физическим насилием хотя бы один раз сталкивалась каждая третья женщина. В большинстве случаев преступниками являются бывшие и настоящие мужья и партнеры.

  • Нож

    Художники выступили против насилия

    Тревожный сигнал

    К насилию относятся не только побои, но и угрозы, оскорбления, психологическое и эмоциональное давление. Эти действия по отношению к женщинам могут стать первыми сигналами к возможному физическому насилию.

  • Выставка, приуроченная к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия против женщин

    Художники выступили против насилия

    Незаменимая поддержка

    До сих пор тема насилия является табу. Тем не менее, во всех городах Германии круглосуточно работают горячие линии для жертв преступлений. Помимо немецкого консультанты владеют несколькими иностранными языками и могут оказать необходимую поддержку. Кроме того, женщины могут обратиться в специальные дома - Frauenhäuser, в которых можно переночевать и получить первую помощь.

    Автор: Ксения Сафронова


Контекст

Художники выступили против насилия

25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия против женщин. Художники со всего мира призывают обратить внимание на эту проблему. (25.11.2016)  

Ссылки в интернете

Авторы законопроекта о насилии в семье обратились к силовикам из-за угроз

Аудио- и видеофайлы по теме

Татуировки для женщин: тату-мастер прячет шрамы на телах жертв насилия. Европа в Фокусе  

Издевательства над женщинами в Турции и протест хеви-метал в Польше - "Европа в фокусе"  

Нет согласия - нет секса: Украина приняла прогрессивные законы в защиту жертв насилия  

Реклама

Самые читаемые

Немецкие препперы в группе в соцсети "В контакте" готовятся к гражданской войне в ФРГ  

Комментарий: В деле MH17 Европа поверит суду, а не Кремлю  

Новые улики против России в деле о сбитом MH17: что о них нужно знать  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно