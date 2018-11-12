Автономное вождение: лидируют изобретатели из США и Германии

Самыми активными разработчиками технологий для автономного вождения являются американцы и немцы: из США и Германии поступает наибольшее число заявок на патенты, связанные с самоуправляемыми автомобилями. Но если рассматривать вместе все страны ЕС, то мировым лидером на этом прорывном направлении автомобилестроения является Европа. Об этом свидетельствую данные, опубликованные Европейским патентным ведомством (EPO). Его штаб-квартира находится в Мюнхене.

Европейцы специализируются на логистике и анализе данных

В исследовании под названием "Патенты и самоуправляемые автомобили", опубликованном в начале ноября на английском языке, EPO указывает на резкий рост числа заявок на регистрацию патентов, касающихся различных аспектов автономного вождения. Если в 2011 году европейское ведомство получило со всего мира менее тысячи таких заявок (922), то в 2017 году их оказалось уже почти 4 тысячи (3998).

Штаб-квартира Европейского патентного ведомства (EPO) в Мюнхене

За эти семь лет свыше 37 процентов заявок поступило из Европы, около 34 процентов из США и порядка 29 процентов из Азии. Можно исходить из того, что эти цифры достаточно точно отражают расклад сил в сфере автономного вождения, ведь в современных условиях для глобального успеха любых изобретений и разработок, где бы они ни были сделаны, их необходимо запатентовать в том числе и в Европе.

Проанализировав содержание заявок на патенты, эксперты EPO пришли к выводу, что европейские разработки чаще всего связаны с системами автоматизированного управления автомобилем и его идентификации, со сбором данных о ситуации на дороге, их анализом и принятием решений (включая взаимодействие с другими автомобилями или, к примеру, автоматизированную парковку). Наиболее сильные стороны американских разработчиков - связь и вычислительные процессы (как сами компьютеры, так и программное обеспечение).

Беспилотное вождение: пять европейских лидеров

Однако американские разработчики сильны и во многих других сферах, иначе Соединенные Штаты не были бы бесспорным лидером среди отдельных стран. На одни только США, повторим, приходится треть всех заявок - 34 процента. Второе место заняла Германия. Доля немецких разработчиков составила почти 14,5 процента.

В сентябре 2018 года фирма Volvo представила в Берлине беспилотный электротягач Vera

Третье место - у Японии (примерно 13,5 процента). Затем идут Южная Корея (около 7,5 процента), Франция и Швеция (по 5 процентов). Приблизительно по 3 процента приходятся на Китай, Великобританию и Нидерланды. От 1 до 2 процентов имели в 2011-2017 годах Финляндия, Швейцария и Австрия.

Итак, пятерка европейских лидеров в области разработок для беспилотных автомобилей такова: Германия, Франция, Швеция, Великобритания, Нидерланды. Лидерство немецких изобретателей подчеркивает тот факт, что за семь лет они подали 2151 заявку на патент (из них около 500 за один только прошлый год), тогда как из четырех других стран вместе взятых за тот же период поступило в общей сложности 2276 заявок.

Инновации обеспечивает средний и малый бизнес

В исследовании EPO приводится также список 25 компаний, подавших в 2011-2017 годах наибольшее число заявок на регистрацию патента. Тут интересны как география, так и сфера деятельности самых активных в области автономного вождения фирм. Весьма показательно, что ни один традиционный автостроитель в пятерку лидеров не вошел: все они уступили место производителям электроники, чипов, телекоммуникационного и компьютерного оборудования.

Активнее всего инновационные технологии для беспилотных автомобилей разрабатывали в минувшие годы Samsung (Южная Корея), Intel (США), Qualcomm (США), LG (Южная Корея) и Bosch (Германия). Первая классическая автомобильная компания, Toyota (Япония), появляется в списке лишь на 6-м месте, второй автопроизводитель, Volvo (Швеция), идет только на 14-м месте, уступая, в частности, финскому производителю телекоммуникационного оборудования Nokia и американскому производителю программного обеспечения Microsoft.

Единственным немецким автостроителем, попавшим в список 25 лидеров по числу патентов, стала компания Audi на 17-м месте (в то же время в нем оказались три представителя японского автопрома Toyota, Honda и Nissan). Таким образом, инновации в области беспилотного вождения в Германии разрабатывают не столько сами автоконцерны, сколько их поставщики: Bosch (5-е место), Continental (10-е место), Siemens (19-е место).

В том, что Германия занимает второе место в мире по числу патентов в области автономного вождения, однако в список ведущих разработчиков инноваций попали только четыре немецкие компании, противоречия нет.

Это всего лишь подтверждает специфическую структурную особенность немецкой экономики: ее основу составляют не несколько крупных промышленных групп, как, скажем, в Южной Корее или Японии, а большое число самостоятельных высокоспециализированных средних и малых предприятий. Именно они, а не индустриальные гиганты, и обеспечивают основную массу патентов в различных областях, связанных с автономным вождением.

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