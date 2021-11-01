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Автомобиль

Моторное дорожное транспортное средство, используемое для перевозки людей или грузов по безрельсовым путям.

Автомобиль - моторное дорожное транспортное средство, используемое для перевозки людей или грузов по безрельсовым путям. Его привод осуществляется от двигателя внутреннего сгорания, дизеля, электродвигателя, либо от их синтеза (гибридного двигателя). Существует несколько типов автомобилей, прежде всего это легковые (для перевозки пассажиров) и грузовые (для перевозки грузов и скота). Современный автомобиль состоит из 15-20 тысяч деталей, из них 150-300 самые важные и требуют наибольших затрат в эксплуатации.

Ein Polizist untersucht hinter einem schwarzen VW Polo vor einer Kindertagesstätte im Ortsteil Gertenbach den Unfallhergang (zu dpa: «Autofahrer soll vorsätzlich in Schülergruppe gefahren sein»). +++ dpa-Bildfunk +++

Водитель автомобиля, наехавшего на детей в Гессене, подозревается в умышленном убийстве 01.11.2021

Автомобиль в Гессене въехал в группу детей. Одна девочка погибла, две другие серьезно ранены. То, что поначалу расценивалось как несчастный случай, теперь классифицируется как преднамеренное действие.
30.12.2019, Shanghai, China, China-made Tesla Model 3 vehicles are seen at the Shanghai Gigafactory of the U.S. electric car maker in Shanghai, China December 30, 2019. REUTERS/Yilei Sun

Любимый автомобиль немцев: пока еще VW Golf, а скоро Tesla Model 3? 09.10.2021

Немецкий авторынок стоит на пороге знаковой смены лидера: самой продаваемой в Германии легковой машиной может стать американский электромобиль. Новый хит продаж и в классе "люкс".
Police officers collect evidence near the car of of Serhiy Shefir, first assistant to President Volodymyr Zelenskyy, near Kyiv, Ukraine, Wednesday, Sept. 22, 2021. Ukrainian police say the car of a top aide to the country's president came under heavy gunfire, seriously wounding the driver. The national police said more than 10 bullets were fired Wednesday at the car of Serhiy Shefir, first assistant to President Volodymyr Zelenskyy. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Что известно о нападении на помощника президента Украины Шефира 22.09.2021

Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли из автомата под Киевом. Полиция квалифицирует инцидент как покушение на убийство. DW собрала то, что известно на данный момент.
A view shows bullet holes in a car of Serhiy Shefir, Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy's principal aide, following an assault outside the capital Kyiv, Ukraine September 22, 2021. National Police of Ukraine/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. PICTURE WATERMARKED AT SOURCE.

В Украине обстреляли автомобиль помощника президента страны 22.09.2021

В машину попали 10 пуль, ранен водитель. Помощник Зеленского Сергей Шефир жив.
KABUL, AFGHANISTAN - AUGUST 29: Smoke rises after an explosion in Kabul, Afghanistan on August 29, 2021. Haroon Sabawoon / Anadolu Agency

США нанесли военный удар по цели в Кабуле 29.08.2021

Целью удара США в Кабуле были боевики афганского отделения "Исламского государства", сообщает Reuters. Представитель Пентагона подтвердил атаку на автомобиль с беспилотника.
ARCHIV - Ein elektrisch angetriebenes Tesla Model S 85D lädt am 27.06.2016 an einer Ladesäule in Wilkau-Haßlau (Sachsen). Der Elektroautobauer Tesla ist im zweiten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Foto: Jan Woitas/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Байден хочет сделать американский автопром более экологичным 05.08.2021

К 2030 году 50 процентов новых автомобилей в США должны составить электромобили, такая цель содержится в указе президента США Джо Байдена.
Titel: Lada 4x4 Beschreibung: Der Lada 4x4 (auch Lada Niva, Lada 2121 bzw. WAS-2121) ist ein vom russischen Autohersteller AwtoWAS produzierter Geländewagen. LADA Automobile GmbH importiert Lada 4x4 nach Deutschland.

Автомобили Lada продаются в ЕС хуже всех 17.07.2021

В первом полугодии 2021 года продан в Евросоюзе 741 автомобиль Lada, что на 35,4% меньше по сравнению с таким же периодом 2020-го. В целом по ЕС автопродажи выросли на 25,2%, в ФРГ - на 14,9%.
2016 Ein Auto fährt am 10.11.2016 durch einen herbstlich verfärbten Wald bei Sehnde in der Region Hannover (Niedersachsen). Aufnahme mit Langzeitbelichtung und mitgezogener Kamera. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

По Германии - на автомобиле 05.07.2021

По Германии проложено много тематических маршрутов для путешествий на автомобиле: от Дороги императоров и королей до Немецкого фахверкового пути.
Eine russische und eine weißrussische Fahne auf dem Gebäude der Botschaft von Russland in Minsk. Folgen der Sanktion gegen Russland für Weißrussland. Foto: DW-Korrespondentin in Minsk, Elena Daneyko im August 2017

В Минске автомобиль протаранил ворота посольства РФ 26.06.2021

Легковой автомобиль на полной скорости снес ворота российского дипломатического представительства в Беларуси. Водитель перебрался на территорию посольства и был задержан.
Cars sit on a Tesla parking lot in Fremont, California on Sunday, May 10, 2020. Shelter in place orders because of coronavirus have closed Fremont plant. In a series of tweets Saturday, Tesla CEO Elon Musk threatened to move the company s headquarters to Texas or Nevada, where shelter-in-place rules are less restrictive. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY SXP2020051018 TERRYxSCHMITT

ДТП с участием Tesla: есть ли будущее у беспилотных авто? 29.04.2021

Смертельная авария с участием электромобиля Tesla заставила многих обратить внимание на проблему самоуправляемых машин. Появятся ли беспилотники на дорогах общего пользования - и когда?
A Porsche 911 Carrera stands as a sculpture on a roundabout in front of the Porsche Museum in Stuttgart, Germany, 01 August 2016. Photo: Silas Stein/dpa

Музей Porsche в Штутгарте 23.04.2021

Очень много моделей Porsche под одной крышей - от самой первой разработки Фердинанда Порше до наших дней.
FILE PHOTO: A national flag of Russia flies on the Russian embassy in Prague, Czech Republic, March 26, 2018. REUTERS/David W Cerny/File Photo

Комментарий: Последствия взрывов в Чехии - жестче, чем высылка дипломатов 19.04.2021

Скандал с Чехией происходит на фоне обострения отношений РФ и Запада. Взрывы в Врбетице подорвали не только дипломатические отношения Москвы и Праги, считает Иван Преображеский.

ARCHIV - 16.05.2018, Bayern, München: Mitarbeiter von MAN Truck & Bus arbeiten in einer Produktionsstraße. Der Lastwagenbauer MAN gehört zur VW-Lkw-Tochter Traton. (Zu dpa VW-Lkw-Tochter Traton schließt 2020 Verlust nicht aus) Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Volkswagen: электрические грузовики и автобусы перспективнее водородных 23.03.2021

Грузовое подразделение VW холдинг Traton с брендами MAN и Scania делает ставку на электромоторы и сворачивает разработку двигателей внутреннего сгорания. У H2 шансы будут только в нишах.
Driver frustrated by traffic | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Женщина за рулем - хуже мужчины? 08.03.2021

Кто лучшие водители - женщины или мужчины? 8 Марта - самое время разобраться со стереотипами.
Zahlreiche Autos stehen auf einem Parkplatz eines Wintersportgebiets nahe Gutenberg. Die Schwäbische Alb war am Wochenende trotz Mahnungen aus der Politik das Ziel vieler Touristen.

На фоне пандемии люди чаще стали ездить на собственных автомобилях 31.01.2021

Число желающих приобрести собственный автомобиль в мире выросло за время пандемии COVID-19. При этом требования к приобретаемым машинам заметно снизились.
Fläschchen mit anabolen Steroiden stehen am 03.02.2014 während einer Pressekonferenz im Haus der Staatsanwaltschaft in München (Bayern) auf einem Tisch. Die Staatsanwaltschaft und der bayerische Justizminister präsentieren Dopingmittel, informierten über Dopingpraktiken sowie Eckpunkte für einen neuen bayerischen Gesetzentwurf zu einem Anti-Doping-Gesetz. Foto: Andreas Gebert/dpa

Автомобиль посольства Молдовы в РФ остановлен с партией анаболиков 06.12.2020

Стероиды контрабандой пытались вывезти из Молдовы в Украину, заявили в молдавской таможне. Микроавтобус с дипномерами остановлен в рамках спецоперации.
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