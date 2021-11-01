Моторное дорожное транспортное средство, используемое для перевозки людей или грузов по безрельсовым путям.

Автомобиль - моторное дорожное транспортное средство, используемое для перевозки людей или грузов по безрельсовым путям. Его привод осуществляется от двигателя внутреннего сгорания, дизеля, электродвигателя, либо от их синтеза (гибридного двигателя). Существует несколько типов автомобилей, прежде всего это легковые (для перевозки пассажиров) и грузовые (для перевозки грузов и скота). Современный автомобиль состоит из 15-20 тысяч деталей, из них 150-300 самые важные и требуют наибольших затрат в эксплуатации.