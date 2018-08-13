Автомобиль протаранил заграждение у здания парламента в Лондоне

В Лондоне легковой автомобиль на большой скорости врезался в заграждение у здания парламента Великобритании. Несколько прохожих получили травмы, сообщила во вторник, 14 августа, британская полиция. Водитель автомобиля задержан. Прилегающие улицы сразу после инцидента были перекрыты.

Расследованием случившегося занимается в настоящее время антитеррористическое подразделение полиции. Представитель Скотланд-Ярда уточнил, что водитель был задержан по подозрению в терроризме, оружия при нем обнаружено не было.

Здание британского парламента после теракта в марте 2017 года ограждено защитными сооружениями из стали и бетона. Тогда в толпу прохожих на Вестминстерском мосту также въехал автомобиль. Трое людей погибли. Кроме того, сразу после инцидента водитель напал с ножом на полицейского. Сотрудник правоохранительных органов погиб, нападавший застрелен.

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