 Автомобиль протаранил заграждение у здания парламента в Лондоне | Новости из Германии о Европе | DW | 14.08.2018

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Европа

Автомобиль протаранил заграждение у здания парламента в Лондоне

В заграждение у здания британского парламента въехал автомобиль. Пострадали несколько человек. Водитель задержан по подозрению в терроризме. Полиция выясняет причины инцидента.

Полиция на месте происшествия

Полиция на месте происшествия

В Лондоне легковой автомобиль на большой скорости врезался в заграждение у здания парламента Великобритании. Несколько прохожих получили травмы, сообщила во вторник, 14 августа, британская полиция. Водитель автомобиля задержан. Прилегающие улицы сразу после инцидента были перекрыты.

Контекст

По данным властей, 30-летний задержанный заподозрен в соучастии в подготовке и исполнении нападения на полицейских у Букингемского дворца 25 августа. (27.08.2017)

В британской столице в результате двойного теракта погибли четыре человека, в том числе сам нападавший, еще как минимум 40 ранены. Прокуратура рассматривает версию, что атаки совершены под влиянием пропаганды ИГ. (22.03.2017)

Расследованием случившегося занимается в настоящее время антитеррористическое подразделение полиции. Представитель Скотланд-Ярда уточнил, что водитель был задержан по подозрению в терроризме, оружия при нем обнаружено не было.

Здание британского парламента после теракта в марте 2017 года ограждено защитными сооружениями из стали и бетона. Тогда в толпу прохожих на Вестминстерском мосту также въехал автомобиль. Трое людей погибли. Кроме того, сразу после инцидента водитель напал с ножом на полицейского. Сотрудник правоохранительных органов погиб, нападавший застрелен.

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