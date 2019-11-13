 Автоконцерн Audi сократит 9,5 тысячи рабочих мест | Новости из Германии о Германии | DW | 26.11.2019

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Германия

Автоконцерн Audi сократит 9,5 тысячи рабочих мест

В рамках новой стратегии немецкий автопроизводитель Audi намерен нанять 2 тысячи экспертов по электромобилям и дигитализации, а также сократить 9,5 тысячи человек.

На заводе Audi в Ингольштадте

На заводе Audi в Ингольштадте (фото из архива)

Немецкий автоконцерн Audi намерен до 2025 сократить в Германии 9,5 тысячи рабочих мест. Это является частью соглашения, заключенного между руководством концерна и производственным советом, говорится в сообщении,опубликованном на сайте Audiво вторник, 26 ноября. За счет сокращения рабочих мест и других мер автопроизводитель планирует сэкономить 6 млрд евро, которые будут инвестированы в проекты по электрификации и цифровизации.

Контекст

Электромобили Tesla будут скоро Made in Germany. Решение строить первую в Европе Gigafactory в бывшей ГДР стало неожиданностью. Важную роль сыграло обилие "зеленой" электроэнергии. (13.11.2019)

Проблемы BMW, Daimler и Volkswagen во многом характерны для всей мировой автомобильной промышленности: переход на электромобили стоит дорого, а продажи падают, особенно в Китае. (18.07.2019)

Так как, согласно действующему на предприятиях концерна тарифному соглашению, руководство фирмы обязалось до 31 декабря 2029 года не увольнять сотрудников в связи с производственной необходимостью, сокращения рабочих мест будут проводиться за счет вывода на пенсию пожилых работников. Кроме того, часть сотрудников, чьи места подпадут под сокращения, получит возможность переквалифицироваться, говорится далее в заявлении.

Новые эксперты по электромобилям и цифровизации

В то же время Audi планирует с целью оптимизации рабочего процесса нанять в ближайшие несколько лет 2 тысячи экспертов по электромобильности и цифровизации. При этом приоритет будет отдаваться тем, кто ранее уже работал в концерне.

На предприятиях Audi в Ингольштадте и Некарсульме работают около 61 тысячи человек.

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    Автор: Инза Вреде, Павел Лось


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