Автокефалия для Украины: кто что говорит

Разногласия по вопросу предоставления УПЦ автокефалии усиливаются. Представители Киева и Москвы вступили в словесные баталии.
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