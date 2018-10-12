 Автокефалия для Украины: кто что говорит | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 14.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

Автокефалия для Украины: кто что говорит

Разногласия по вопросу предоставления УПЦ автокефалии усиливаются. Представители Киева и Москвы вступили в словесные баталии.

  • Молебен в Киеве, 14 октября 2018 г.

    Автокефалия для Украины: кто что говорит

    Украина стремится к автокефалии православной церкви

    Процедура предоставления Украинской православной церкви автокефалии (или издания томоса - указа о создании единой поместной церкви) вызывает ожесточенные споры. В Москве и Киеве реагируют по-разному. Кто из ключевых фигур дела что говорит?

  • Патриарх Константинопольский Варфоломей, апрель 2018 г.

    Автокефалия для Украины: кто что говорит

    Варфоломей: Диалог - путь, завещанный Богом

    "Мы верим в силу диалога. В то время как политическое руководство использует диалог, чтобы разрешить проблемы своих стран, мы, религиозные лидеры, используем диалог еще больше, потому что это путь, который нам завещан самим Богом", - указал Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи в августе 2018 года с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

    Автокефалия для Украины: кто что говорит

    Кирилл: Верим, что врата ада не одолеют Церковь

    "Мы знаем, как сегодня непросто на братской земле украинской. Мы знаем, как враг рода человеческого ополчился на Церковь православную, которая проходит через тяжелейшие испытания. Но мы верим, что врата ада не одолеют Церковь", - сказал позднее сам Кирилл.

  • Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет
    Еще по теме

    Автокефалия для Украины: кто что говорит

    Филарет: Путин - новый Каин

    "Путин - верующий. Христианин. А живет ли он по вере? Нет, не живет по вере. Я его назвал: 'новый Каин'", - заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в интервью Жанне Немцовой.

  • Митрополит Киевский, епископ РПЦ Онуфрий

    Автокефалия для Украины: кто что говорит

    Онуфрий: Не томос решает проблемы, а человек

    "Не томос решает проблемы, а человек своим добрым усилием, своими руками, головой должен решать проблемы. Колбаса не повысилась в цене из-за отсутствия томоса и не будет снижена, если его дадут", - уверяет митрополит Киевский, епископ РПЦ Онуфрий.

  • Предстоятель Белорусской Православной Церкви митрополит Павел

    Автокефалия для Украины: кто что говорит

    Павел: Отделение - раскол мирового православия

    "Отделение украинской церкви - процесс, который сегодня принимает отчетливые формы церковного раскола всего мирового православия", - считает предстоятель Белорусской Православной Церкви митрополит Павел. С аналогичными заявлениями выступили и другие главы поместных церквей - Эстонии, Абхазии и других.

  • Президент Украины Пётр Порошенко

    Автокефалия для Украины: кто что говорит

    Порошенко: Украина - не территория РПЦ

    "Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви", - настаивает президент Украины Петр Порошенко, один из главных инициаторов и сторонников автокефалии.

  • Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко в Верховной раде

    Автокефалия для Украины: кто что говорит

    Тимошенко: Независимость церкви - укрепление суверенитета

    "Мы всем сердцем и всеми возможностями поддерживаем предоставление Украинской православной церкви томоса, чтобы наша церковь стала независимой от российской церкви, и чтобы мы имели возможность укрепить свой суверенитет, получив настоящую независимость нашей православной церкви", - заявила бывший премьер-министр Украины и вероятный кандидат на должность президента страны Юлия Тимошенко.

  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

    Автокефалия для Украины: кто что говорит

    Лавров: Провокация, чтобы использовать раскольничьи церкви

    "Провокация задумана с тем, чтобы использовать две неканонические раскольничьи церкви на Украине, которые никогда не были признаны ни одной православной церковью. <…> Патриарх Варфоломей признал их каноническими и снял анафему с двух иерархов, возглавляющих эти раскольничьи церкви", - так считают в Москве. Эту точку зрения озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Автор: Григорий Аросев


  • Молебен в Киеве, 14 октября 2018 г.

    Автокефалия для Украины: кто что говорит

    Украина стремится к автокефалии православной церкви

    Процедура предоставления Украинской православной церкви автокефалии (или издания томоса - указа о создании единой поместной церкви) вызывает ожесточенные споры. В Москве и Киеве реагируют по-разному. Кто из ключевых фигур дела что говорит?

  • Патриарх Константинопольский Варфоломей, апрель 2018 г.

    Автокефалия для Украины: кто что говорит

    Варфоломей: Диалог - путь, завещанный Богом

    "Мы верим в силу диалога. В то время как политическое руководство использует диалог, чтобы разрешить проблемы своих стран, мы, религиозные лидеры, используем диалог еще больше, потому что это путь, который нам завещан самим Богом", - указал Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи в августе 2018 года с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

    Автокефалия для Украины: кто что говорит

    Кирилл: Верим, что врата ада не одолеют Церковь

    "Мы знаем, как сегодня непросто на братской земле украинской. Мы знаем, как враг рода человеческого ополчился на Церковь православную, которая проходит через тяжелейшие испытания. Но мы верим, что врата ада не одолеют Церковь", - сказал позднее сам Кирилл.

  • Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет
    Еще по теме

    Автокефалия для Украины: кто что говорит

    Филарет: Путин - новый Каин

    "Путин - верующий. Христианин. А живет ли он по вере? Нет, не живет по вере. Я его назвал: 'новый Каин'", - заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в интервью Жанне Немцовой.

  • Митрополит Киевский, епископ РПЦ Онуфрий

    Автокефалия для Украины: кто что говорит

    Онуфрий: Не томос решает проблемы, а человек

    "Не томос решает проблемы, а человек своим добрым усилием, своими руками, головой должен решать проблемы. Колбаса не повысилась в цене из-за отсутствия томоса и не будет снижена, если его дадут", - уверяет митрополит Киевский, епископ РПЦ Онуфрий.

  • Предстоятель Белорусской Православной Церкви митрополит Павел

    Автокефалия для Украины: кто что говорит

    Павел: Отделение - раскол мирового православия

    "Отделение украинской церкви - процесс, который сегодня принимает отчетливые формы церковного раскола всего мирового православия", - считает предстоятель Белорусской Православной Церкви митрополит Павел. С аналогичными заявлениями выступили и другие главы поместных церквей - Эстонии, Абхазии и других.

  • Президент Украины Пётр Порошенко

    Автокефалия для Украины: кто что говорит

    Порошенко: Украина - не территория РПЦ

    "Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви", - настаивает президент Украины Петр Порошенко, один из главных инициаторов и сторонников автокефалии.

  • Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко в Верховной раде

    Автокефалия для Украины: кто что говорит

    Тимошенко: Независимость церкви - укрепление суверенитета

    "Мы всем сердцем и всеми возможностями поддерживаем предоставление Украинской православной церкви томоса, чтобы наша церковь стала независимой от российской церкви, и чтобы мы имели возможность укрепить свой суверенитет, получив настоящую независимость нашей православной церкви", - заявила бывший премьер-министр Украины и вероятный кандидат на должность президента страны Юлия Тимошенко.

  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

    Автокефалия для Украины: кто что говорит

    Лавров: Провокация, чтобы использовать раскольничьи церкви

    "Провокация задумана с тем, чтобы использовать две неканонические раскольничьи церкви на Украине, которые никогда не были признаны ни одной православной церковью. <…> Патриарх Варфоломей признал их каноническими и снял анафему с двух иерархов, возглавляющих эти раскольничьи церкви", - так считают в Москве. Эту точку зрения озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Автор: Григорий Аросев


Смотрите также:

Смотреть видео 03:01
Now live
03:01 мин

Константинопольский патриархат дал украинским православным надежду

Контекст

Что говорят в Киеве о решении Вселенского патриархата

Синод Вселенского патриархата приступает к процедуре предоставления автокефалии Украинской православной церкви. DW выяснила, как оценивают этот шаг украинские политики и эксперты. (12.10.2018)  

Московские прихожане об автокефалии УПЦ: Это дьявольская штука

Вселенский патриархат в Константинополе приступил к процедуре предоставления автокефалии Украинской православной церкви. РПЦ против этого решения. А что думают прихожане в Москве? (12.10.2018)  

В шаге от автокефалии УПЦ: как относятся к томосу в городе Нежин

Священники обоих патриархатов в украинском Нежине считают необходимым усилить охрану храмов МП. DW - о настроениях в городе незадолго до решения о предоставлении УПЦ томоса. (09.10.2018)  

Автокефалия для Украины: кто что говорит

Разногласия по вопросу предоставления УПЦ автокефалии усиливаются. В Киеве заявляют одно, в Москве - другое. (14.10.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Константинопольский патриархат дал украинским православным надежду  

Почаевская лавра в ожидании томоса: объединятся ли священники московского и киевского патриархатов?  

Украинский Нежин накануне томоса  

Также по теме

Ukraine Kiew - Massengebet teil um dem Ökumenischen Patriarchat in Istanbul für die Genehmigung zur Gründung der unabhängigen Kirche zu danken

Автокефалия для Украины: кто что говорит 14.10.2018

Разногласия по вопросу предоставления УПЦ автокефалии усиливаются. В Киеве заявляют одно, в Москве - другое.

Ukraine Kiew - Massengebet teil um dem Ökumenischen Patriarchat in Istanbul für die Genehmigung zur Gründung der unabhängigen Kirche zu danken

Порошенко заявил о московской "аннексии" Киевской митрополии 14.10.2018

Президент Украины считает, что у РПЦ нет канонических прав на православную церковь в Украине. При этом в Киеве обещают уважать выбор тех, кто решит остаться в структурах, связанных с РПЦ.

Ukraine Sofia-Platz

Комментарий: 7 последствий украинской автокефалии для Путина, Порошенко и РПЦ 12.10.2018

Патриарх Кирилл потерпел историческое поражение. Но журналист Константин Эггерт видит в этом исторический шанс для РПЦ стать свободнее и обрести новую роль в обществе.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Комментарий: Конец фартовости российской власти  

Комментарий: Кремль готовит распад страны?  

Джонатан Литтелл: Кроме Путина, остальная структура власти ненавидит Кадырова  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно