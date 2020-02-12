 Австрия предлагает отправить в Ливию пограничников из ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 17.02.2020

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Европа

Австрия предлагает отправить в Ливию пограничников из ЕС

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг предложил задействовать пограничников из государств-членов ЕС в Ливии для контроля за соблюдением эмбарго на поставки оружия в регион.

Сторонники признанного ООН правительства Ливии с оружием на юге Триполи

Сторонники признанного ООН правительства Ливии с оружием на юге Триполи

Пограничники из стран-членов Евросоюза могут быть задействованы в Ливии для контроля за соблюдением запрета на поставки оружия в регион конфликта. Такое предложение высказал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью, опубликованном в немецкой газете Die Welt в понедельник, 17 февраля.

Как указал дипломат, в случае согласия ливийских властей Австрия готова внести свой вклад в эту миссию. В то же время дипломат подчеркнул, что Вена выступает против введения контроля за поставками оружия в Ливию через Средиземное море. "То, что поставки вооружений в Ливию осуществляются в основном наземным и воздушным путем, - это факт", - заявил он. При этом Шалленберг добавил, что Австрия также поддерживает идею усилить наблюдение за воздушным пространством Ливии, предложенную ранее Европейской службой внешних связей.

Нарушения эмбарго на поставки оружия в Ливию

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Ожидается, что мирное урегулирование ливийского конфликта станет важной темой на встрече глав МИД государств ЕС, которая состоится 17 февраля в Брюсселе. Накануне, 16 февраля, на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности Международный комитет по Ливии указал на нарушения эмбарго на поставки оружия в эту страну.

Ранее, 12 февраля, Совбез ООН проголосовал за резолюцию, призванную закрепить на правовом уровне договоренности по мирному урегулированию в Ливии, достигнутые тремя неделями ранее на саммите по Ливии в Берлине. Одним из пунктов этой резолюции является запрет на поставки оружия в регион конфликта.

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    Автор: Андрей Гурков


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