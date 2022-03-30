Австрия не будет платить за российский газ рублями

На 36-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 10 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 31 марта (время московское).

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Глава французской военной разведки генерал Эрик Видо покинет свой пост вследствие "недостаточного информирования" и "плохой осведомленности по теме" российского вторжения в Украину, пишут французская газета Le Figaro и агентство AFP со ссылкой на источники в Минобороны страны. В отличие от спецслужб США, их коллеги во Франции до последнего момента считали российское вторжение в Украину маловероятным, напоминает Le Figaro.

В Сумскую область направлен гуманитарный конвой ООН

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В Сумскую область был направлен гуманитарный конвой ООН, состоящий из семи фур. Об этом рассказал в видеообращении на своей странице в соцсети Facebook глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий. По его словам, прибытие конвоя ожидается 31 марта. Кроме прочего, в Сумы доставят много полиэтиленовой пленки - чтобы закрывать разбитые окна домов и квартир, уточнил политик.

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В соответствии с политическим решением администрации президента США Джо Байдена, Соединенные Штаты вывели свои военные корабли из Черного моря в январе 2022 года, то есть до начала вторжения России в Украину. Об этом рассказал командующий ВС США в Европе, генерал ВВС США Тод Уолтерс, выступая перед Конгрессом, пишет агентство Reuters. По словам Уолтерса, американские боевые самолеты до сих пор совершают полеты над Черным морем.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко раскритиковал немецкого производителя шоколада Ritter Sport за отказ прекратить поставки продукции на российский рынок. Напоминая, что отказ уходить из России в компании аргументируют возможными "серьезными последствиями", Кулеба заявил: "Однако, если компания останется в России, это будет иметь еще более негативные последствия, например, тотальный ущерб репутации". "Перестаньте спонсировать военные преступления, Ritter Sport. Берегите свой бренд и прибыли", - написал дипломат в Twitter.

В районе города Изюм идут ожесточенныые бои

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В южных предместьях города Изюм в районе населенных пунктов Каменка и Сухая Каменка в Харьковской области идут ожесточенные бои, рассказал журналистам заммэра Владимир Мацокин. "Там задействованы минометы, артиллерия, самолеты и вертолеты. Это ад, но украинские силы обороны эффективно дают отпор", - сказал Мацокин. Гуманитарную ситуацию в Изюме он назвал критической.

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Российские ВС готовятся к созданию так называемой "Херсонской народной республики" ("ХНР"), сообщил Генштаб ВСУ . "Для контроля над временно оккупированными территориями юга Украины противник пытается создавать военно-гражданские администрации и начал подготовку к проведению референдума по созданию квазигосударственного образования на территории Херсонской области", - говорится в сводке ВСУ, опубликованной в Facebook.

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Украина рассмотрит возможность подготовки большого числа резервистов, способных "качественно защитить" страну в случае нападения. Об этом рассказал журналистам глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия. По его словам, именно такую концепцию посоветовали Киеву эксперты из Израиля, с которыми проводились консультации по данному вопросу. "И мы так видим: что будет армия и будет, условно, еще миллион человек, которые каждый год один или два раза в год проходят обучение на полигонах. (…) И в случае агрессии у нас еще плюс миллион уже обученных солдат. Но государство не тратит средства на их содержание каждый месяц", - цитирует Арахамию онлайн-издание "Украинская правда".

Австрия не будет платить за российский газ рублями

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Австрия не будет платить за российский газ рублями. Такое заявление сделала министр обороны страны Клаудия Таннер в эфире австрийского телеканала Puls4 вечером 30 марта. "Мы не будем расплачиваться рублями. В этом мы едины с другими государствами Евросоюза",- подчеркнула она.

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Российские военные уничтожили нефтебазу в Днепропетровской области, выпустив по ней две ракеты. Об этом рассказал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в соцсети Facebook. По его словам, пострадавших или погибших в результате атаки нет.

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Россия и Украина намерены продолжить переговоры 1 апреля. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава украинской делегации Давид Арахамия. Он добавил, что на переговорах в Турции Киев объявил, что "есть необходимость во встрече лидеров двух государств (России и Украины. - Ред.)". "Российская делегация ответила, что для начала следует иметь более согласованный проект договора", - указал он.

Ламбрехт: Путину не удалось внести раскол в ряды НАТО и ЕС

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Президенту России Владимиру Путину не удалось внести раскол в ряды НАТО и ЕС. Такое заявление сделала министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) во время визита в Вашингтон. "Мы держимся вместе и являемся надежными партнерами. Прежде всего, наши союзники на восточном фланге НАТО могут безусловно на это положиться", - подчеркнула политик. При этом Ламбрехт в очередной раз выразила поддержку Украине со стороны Германии: "Мы поддерживаем Украину поставками вооружений в их борьбе с жестоким агрессором".

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, находящаяся с визитом в Нью-Дели, намерена обратиться к правительству Индии с призывом сотрудничать с Западом для противодействия российской агрессии в Украине, сообщает телеканал Sky News. До сих пор премьер-министр Индии Нарендра Дамодардас Моди не выразил публичного осуждения этой агрессии. 28 февраля Индия воздержалась и при голосовании по проекту резолюции Совбеза ООН, содержащему призыв к России немедленно прекратить нападение на Украину.

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В США 61% сторонников Демократической партии и 54% сторонников республиканцев поддерживают идею дополнительного усиления стран НАТО за счет отправки туда американских военнослужащих. Об этом говорят результаты опроса, проведенного совместно агентством Reuters и социологическим институтом Ipsos. Ранее в Пентагоне сообщили о намерении усилить восточный фланг НАТО за счет отправки в регион 10 истребителей F18 и более 200 солдат, в том числе, в Литву. В настоящее время в Европе дислоцировано около 100 000 американских военных. До начала войны России против Украины их было примерно 80 000.

Мэр Харькова призвал предпринимателей восстанавливать экономику

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Мэр Харькова Игорь Терехов призвал предпринимателей города вернуться к своей деятельности, чтобы восстановить экономику. "Я обращаюсь к бизнесу: возвращайтесь к работе, зарабатывайте, поднимайте экономику. Этого ждет от вас Харьков и Украина", - написал Терехов в своем Telegram-канале.

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В Белом доме прокомментировали обращение экс-президента США Дональда Трампа к президенту РФ Владимиру Путину с призывом обнародовать компромат на сына действующего главы американского государства Джо Байдена - Хантера. "Какой американец, не говоря уже о бывшем президенте, решит, что сейчас правильное время, чтобы начинать комбинировать с Владимиром Путиным и хвастаться своими связями с Владимиром Путиным? Есть только один такой американец, и это - Дональд Трамп", - отметила в этой связи официальный представитель Белого дома Кейт Бедингфилд.

Ранее Трамп заявил, что Хантер Байден якобы получил от супруги бывшего мэра Москвы Елены Батуриной 3,5 млн долларов. Байден отрицает это.

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Лондон объявил о принятии нового закона, запрещающего британским фирмам заниматься техобслуживанием самолетов и судов, принадлежащих попавшим под санкции олигархам из России или имеющих отношение к их бизнесу. Цель этого шага - не дать попавшим под санкции олигархам пользоваться достижениями британских инженеров и услугами авиационной и морской промышленности, являющимися ведущими в мире по качеству, говорится в пресс-релизе правительства Соединенного Королевства. В частности, новые ограничения коснутся российских предпринимателей Евгения Швидлера и Олега Тинькова.

Хроника событий 30 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 30 марта 00.00 - 13.59 >>>

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