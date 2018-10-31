 Австрия выходит из миграционного пакта ООН | Новости из Германии о Европе | DW | 31.10.2018

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Европа

Австрия выходит из миграционного пакта ООН

Канцлер Себастьян Курц считает, что некоторые пункты миграционного пакта ООН противоречат программе правительства Австрии. Вена будет и впредь разрабатывать собственные законы о беженцах, обещал он.

Беженцев в Австрии ведут в первичный лагерь приема мигрантов

Беженцев в Австрии ведут в первичный лагерь приема мигрантов

Вслед за США и Венгрией, из миграционного пакта ООН выходит и Австрия. "Правительство решило не подписывать это соглашение. Это необходимо для защиты национального суверенитета. Австрия намерена и впредь разрабатывать собственные законы по всем вопросам, касающимся миграции", - заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц в среду, 31 октября, в Вене.

Контекст

Страны-члены ООН намерены прописать стандарты безопасной и упорядоченной миграции. Единственным государством, не пожелавшим участвовать в консультациях, стали США. (21.02.2018)

В то время как беженцы из стран Африки и Ближнего Востока продолжают массово прибывать в Европу, некоторые страны ЕС пытаются извлечь из кризиса экономическую выгоду. (04.11.2015)

Австрия еще несколько недель тому назад выразила претензии к проекту миграционного пакта, поскольку, как пояснил тогда вице-канцлер Кристиан Штрахе от правопопулистской Австрийской партии свободы, некоторые пункты этого документа противоречат программе правительства.

Пресечение дискриминации и доступ к социальным программам

Инициированный ООН первый "Всемирный пакт за безопасную, упорядоченную и регулируемую миграцию"должен быть официально принят на конференции в Марокко в декабре 2018 года. Он содержит ряд директив и около 20 конкретных мер, не имеющих, однако, юридически обязывающей силы. В числе этих мер - выдача беженцам документов в случае их отсутствия, пресечение дискриминации и доступ к программам социальной помощи.

США вышли из переговоров еще в декабре 2017 года, поскольку некоторые положения данного пакта несовместимы с миграционной политикой президента Дональда Трампа. В июле 2018 года от участия в пакте отказалась Венгрия. Премьер-министр этой страны Виктор Орбан назвал миграционный пакт ООН "опасным для мира в Венгрии", поскольку этот документ, по его словам, поощряет к эмиграции миллионы людей. Свои сомнения в отношении миграционного пакта высказала также Польша.

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    Автор: Нермин Исмаил


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