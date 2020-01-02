 Австрийский политик Курц упрекнул спасательные миссии в гибели мигрантов | Новости из Германии о Европе | DW | 05.01.2020

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Европа

Австрийский политик Курц упрекнул спасательные миссии в гибели мигрантов

Себатьян Курц сравнил тех, кто спасает беженцев в море, с контрабандистами. По его словам, действия спасателей увеличивают число смертей.

Себатьян Курц

Себатьян Курц

Будущий канцлер Австрии Себатьян Курц раскритиковал морские миссии по спасению беженцев, а также дебаты о приеме мигрантов. Интервью с ним опубликовала в воскресенье, 5 января, газета Bild am Sonntag.

Контекст

Среди своих приоритетов Австрия, перенявшая с 1 июля председательство в ЕС, назвала безопасность и миграцию. Тенденция к ужесточению политики в отношении беженцев, скорее всего, продолжится. (03.07.2018)

Лидеры ЕС решили закрыть границы для беженцев, тем самым согласившись плясать под дудку правых популистов. Европейские демократы не способны дать им отпор, считает Барбара Везель. (30.06.2018)

Отвечая на вопрос о частных спасательных операциях у берегов Ливии, Курц сказал: "Это очень деликатная тема, так как иногда частные морские спасатели становятся контрабандистами, сами того не желая. И поэтому их действия в конечном итоге приводят к большему числу смертей". По его логике, все больше людей отправляются в путь, надеясь на спасение в Средиземном море и получение "прямого билета в Европу", и все больше из них тонут. "Модель частного спасения на море не работает", - подчеркивает Курц.

Сопредседатель партии "Союз 90/"зеленые" Роберт Хабек (Robert Habeck) ранее поднял вопрос о распределении детей-беженцев с греческого острова Лесбос по странам Европы. Курц заявил, что Австрия к этому не готова.

В 2019 году внешние границы ЕС пересекли примерно на 10 процентов меньше беженцев, чем в 2018 году, заявляют в пограничной службе Frontex. Наибольшее число беженцев приняла Греция.

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  • Auf der Strandpromenade von Kos haben Flüchtlinge kleine Zelte aufgeschlagen Foto: picture-alliance/dpa/Odysseus

    Беженцы на острове Кос: в надежде на лучшее

    Крыша - небо голубое

    По данным береговой охраны, ежедневно на греческий остров Кос прибывают от 600 до 800 мигрантов. В течение одной недели небольшой остров, на котором проживает всего 30 тысяч человек, принял около 7000 беженцев. Никакого лагеря для их приема нет - прибывшие располагаются прямо на набережной. Некоторые разбили палатки под пальмами, другие живут под открытым небом.

  • Migranten aus verschiedenen Ländern auf Kos Foto: picture-alliance/dpa/Odysseus

    Беженцы на острове Кос: в надежде на лучшее

    Из кризисных регионов - на греческий остров

    Мигранты прибывают на Кос со всего мира. Более половины родом из Сирии, но есть беженцы и из других стран - Афганистана, Пакистана, Ирака, Ирана, Мали, Эритреи, Сомали... Кос привлекает даже латиноамериканцев: им довольно просто получить въездную визу в Турцию, после чего они пытаются попасть в Европу через Грецию.

  • Blick auf die griechische Insel Kos von der türkischen Küste Foto: Getty Images/AFP/B. Kilic

    Беженцы на острове Кос: в надежде на лучшее

    Не нужен им берег турецкий

    Остров Кос расположен всего в 4 километрах от турецкого побережья, поэтому многие беженцы вначале едут в Турцию - к примеру, в Стамбул. Оттуда они отправляются на Эгейское море, где пересаживаются в лодки, по большей части - в надувные, чтобы попасть на территорию ЕС.

  • Das Schiff Eleftherios Venizelos im Hafen auf der griechischen Insel Kos Foto: picture-alliance/dpa/Odysseus

    Беженцы на острове Кос: в надежде на лучшее

    Паром как место временной прописки

    Огомный паром Eleftherios Venizelos теперь используется как место временного размещения мигрантов. Зафрахтованное греческим правительством судно может принять на борт до 2500 человек. Помимо этого оно служит местом официальной регистрации беженцев. Только после регистрации люди получают разрешение на дальнейшие поездки на материк.

  • Die ersten Flüchtlinge gehen an Bord des Schiffs Eleftherios Venizelos Foto: Reuters/A. Konstantinidis

    Беженцы на острове Кос: в надежде на лучшее

    Первый день в новом качестве

    Первые "постояльцы" ступили на борт корабля утром 16 августа. Они могут оставаться на нем в течение нескольких дней. После регистрации, с необходимыми бумагами на руках, беженцы на других судах поплывут в Афины. Для большинства из них Греция - страна транзита, а конечная цель - государства Западной Европы.

  • Eine Familie aus dem Iran ist soeben auf Kos gestrandet Foto: Reuters/Y. Behrakis

    Беженцы на острове Кос: в надежде на лучшее

    Слезы счастья

    Эта семья из Ирана в конце концов добралась до острова Кос. Отец семейства плачет от счастья. Но он даже не догадывается, что это еще далеко не конец его одиссеи. Он не знает о том, что их ждет, и что впереди - дальнейшие испытания и лишения.

  • Eine junge Frau aus Syrien ist mit seinen kleinen Kindern soeben auf Kos gestrandet Foto: Getty Images/AFP/L. Gouliamaki

    Беженцы на острове Кос: в надежде на лучшее

    Прибывает все больше семей

    Среди зарегистрированных на Косе сирийцев поначалу преобладали молодые мужчины. Но теперь прибывает все больше и больше семей - женщин с маленькими детьми, молодых женщин, в том числе беременных. В первую очередь им здесь придется нелегко. Более, чем мужчины, они нуждаются в личном пространстве, чтобы передохнуть и позаботиться о детях.

  • Flüchtlinge auf Kos lassen sich registrieren Foto: picture-alliance/AA/E. Atalay

    Беженцы на острове Кос: в надежде на лучшее

    Без бумажки ты - никто

    Всем беженцам, прибывшим на Кос, необходимо зарегистрироваться. Только с официальными бумагами они имеют право покинуть остров. Однако чиновникам не хватает считывателей отпечатков пальцев, поэтому процесс регистрации буксует. Некоторым мигрантам придется ждать своих бумаг по три недели и даже дольше.

  • Ein Schlauchboot mit Flüchtlingen ist soeben auf Kos gelandet Foto: Getty Images/AFP/L. Gouliamaki

    Беженцы на острове Кос: в надежде на лучшее

    Новоприбывшие

    Ежедневно десятки людей подвергаются смертельной опасности, добираясь до Коса. Надувные лодки, на которых путешествуют беженцы, плохо приспособлены для хождения по открытому морю и не могут устоять в шторм. К тому же лодки зачастую переполнены, а многие мигранты не умеют плавать. Тем не менее, они рискуют всем - в том числе и собственной жизнью. Авторы: Ивета Ондрушкова, Григорий Аросев

    Автор: Ивета Ондрушкова, Григорий Аросев


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Тысячи беженцев мерзнут на Балканах: ЕС ждет новый миграционный кризис? Европа в фокусе

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Беженцы на острове Кос: в надежде на лучшее

На греческий остров Кос, до которого от Турции рукой подать, еженедельно прибывают тысячи беженцев. Власти Греции страраются упорядочить пребывание мигрантов, однако процесс пробуксовывает. (17.08.2015)  

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