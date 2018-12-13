Австрийский историк: Спор об автокефалии УПЦ - не о вере, а о власти

Объединительный архиерейский собор, во время которого представители украинских православных церквей должны принять решение об объединении в составе одной церкви, пройдет 15 декабря в Киеве. На соборе, где планируется объявить о создание Украинской автокефальной поместной православной церкви, также собираются утвердить устав церкви и выбрать предстоятеля, которому патриарх Вселенский Варфоломей в начале января должен будет вручить томос об автокефалии.

Между тем Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) отказалась участвовать в объединительном соборе, указывая на то, что решение Синода Вселенского патриархата в Стамбуле о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви недействительно и "не имеет никакой канонической силы". Какие последствия может иметь этот конфликт для православия в Украине и для отношений Московского и Вселенского патриархата, в интервью DW объяснил профессор Венского университета, эксперт по истории церкви Рудольф Прокши.

DW: Насколько драматичен конфликт в православии?

Рудольф Прокши: Если смотреть только на факты, то весьма драматичен. Русская православная церковь (РПЦ) прекратила все контакты со Вселенским (экуменическим, Константинопольским) патриархатом. Проблема получения автокефалии, независимости, Украинской православной церкви существует уже более 100 лет. И сейчас Украина политически сильнее ориентируется на Запад. Для многих русских это невозможно, поскольку они считают, что православные России, Украины и Беларуси едины, так же как русские в эти странах являются единым целым.

- Насколько этот конфликт политизирован?

- Очень политизирован. Речь не идет о вопросах веры. Речь идет исключительно об организации и власти. До сих пор украинская церковь, представляющая собой очень сильный центр православия и совершенно точно имеющая предпосылки для того, чтобы быть автокефальной, официально была привязана к Москве. Но сейчас она расколота.

Рудольф Прокши

Кроме УПЦ МП, которая относится к Московскому патриархату Русской православной церкви, есть и другие православные церкви в Украине, которые больше не имеют отношения к РПЦ. Но эти церкви до настоящего момента не признаны во всем православии, всеми православными церквями. Президент Украины Петр Порошенко предпринимал множество попыток для того, чтобы Вселенский патриархат изменил статус Украинской православной церкви. Но до этого все попытки были безуспешны.

- Почему сейчас все по-другому?

- Уже долгое время существуют напряженные отношения между Вселенским и Московским патриархатами. Это стало очевидно в тот момент, когда в 2016 году русские неожиданно отказались участвовать в первом Всеправославном соборе на Крите. Одновременно с этим после аннексии Россией Крыма политическая ситуация усугубилась. И мне кажется, что Вселенский патриархат немного находится под давлением США, где живут многие православные верующие.

- Насколько опасно то, что церкви в Центральной и Восточной Европе видят себя все более национальными церквями?

- В церквях Восточной Европы национальный принцип намного сильнее, чем в церквях Западной Европы. Сейчас это снова ощущается сильнее. К сожалению, это плохой знак в том, что касается скорого мирного решения проблемы.

- Было ли в России когда-нибудь с момента крушения империи такое сближение между церковью и ее руководством и Кремлем, как сейчас?

- Конечно, нет. Сталин какое-то время тоже пытался инструментализировать церковь. Но то, что сейчас происходит при президенте Путине, впечатляет - этот темп, как быстро меняются политики. Путин был агентом КГБ, а потом очень быстро научился ставить в церкви свечи и креститься. По большим праздникам российские политики снова и снова появляются в церквях.

Это является медийным событием. Путин для многих русских - "защитник наших традиций, наших интересов". И для многих он также стал "защитником веры". Делая ставку на традиционные ценности, Путин обосновывает тем самым, почему он отгораживается от Запада.

- Что будет означать схизма, то есть раскол церкви?

- Это серьезно осложнит решение многих вопросов, которые существуют в экуменическом диалоге. РПЦ уже отказалась участвовать во всех мероприятиях, в которых председательствует представитель Вселенского патриархата. Речь идет о многих межконфессиональных переговорах и мероприятиях.

Если РПЦ не будет участвовать в важных экуменических переговорах, то, например, встреча Католической и Православной церквей (на глобальном уровне) превращается всего лишь во встречу с определенной поместной православной церковью. Эта блокада может отбросить весь экуменический диалог на десятилетия назад. Поэтому очень важно, чтобы Католическая и Евангелическая церкви сейчас вели себя нейтрально и создавали платформы, на которых они могут участвовать в диалоге с обеими сторонами (конфликта в православии. - Ред.).

Смотрите также:

Автокефалия для Украины: кто что говорит Украина стремится к автокефалии православной церкви Процедура предоставления Украинской православной церкви автокефалии (или издания томоса - указа о создании единой поместной церкви) вызывает ожесточенные споры. В Москве и Киеве реагируют по-разному. Кто из ключевых фигур дела что говорит?

Автокефалия для Украины: кто что говорит Варфоломей: Диалог - путь, завещанный Богом "Мы верим в силу диалога. В то время как политическое руководство использует диалог, чтобы разрешить проблемы своих стран, мы, религиозные лидеры, используем диалог еще больше, потому что это путь, который нам завещан самим Богом", - указал Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи в августе 2018 года с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Автокефалия для Украины: кто что говорит Кирилл: Верим, что врата ада не одолеют Церковь "Мы знаем, как сегодня непросто на братской земле украинской. Мы знаем, как враг рода человеческого ополчился на Церковь православную, которая проходит через тяжелейшие испытания. Но мы верим, что врата ада не одолеют Церковь", - сказал позднее сам Кирилл.

Автокефалия для Украины: кто что говорит Филарет: Путин - новый Каин "Путин - верующий. Христианин. А живет ли он по вере? Нет, не живет по вере. Я его назвал: 'новый Каин'", - заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в интервью Жанне Немцовой.

Автокефалия для Украины: кто что говорит Онуфрий: Не томос решает проблемы, а человек "Не томос решает проблемы, а человек своим добрым усилием, своими руками, головой должен решать проблемы. Колбаса не повысилась в цене из-за отсутствия томоса и не будет снижена, если его дадут", - уверяет митрополит Киевский, епископ РПЦ Онуфрий.

Автокефалия для Украины: кто что говорит Павел: Отделение - раскол мирового православия "Отделение украинской церкви - процесс, который сегодня принимает отчетливые формы церковного раскола всего мирового православия", - считает предстоятель Белорусской Православной Церкви митрополит Павел. С аналогичными заявлениями выступили и другие главы поместных церквей - Эстонии, Абхазии и других.

Автокефалия для Украины: кто что говорит Порошенко: Украина - не территория РПЦ "Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви", - настаивает президент Украины Петр Порошенко, один из главных инициаторов и сторонников автокефалии.

Автокефалия для Украины: кто что говорит Тимошенко: Независимость церкви - укрепление суверенитета "Мы всем сердцем и всеми возможностями поддерживаем предоставление Украинской православной церкви томоса, чтобы наша церковь стала независимой от российской церкви, и чтобы мы имели возможность укрепить свой суверенитет, получив настоящую независимость нашей православной церкви", - заявила бывший премьер-министр Украины и вероятный кандидат на должность президента страны Юлия Тимошенко.

Автокефалия для Украины: кто что говорит Лавров: Провокация, чтобы использовать раскольничьи церкви "Провокация задумана с тем, чтобы использовать две неканонические раскольничьи церкви на Украине, которые никогда не были признаны ни одной православной церковью. <…> Патриарх Варфоломей признал их каноническими и снял анафему с двух иерархов, возглавляющих эти раскольничьи церкви", - так считают в Москве. Эту точку зрения озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров. Автор: Григорий Аросев

