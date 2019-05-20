Австрийские правопопулисты и Кремль: скандал с "россиянкой" любви не помеха?

Вилла на Ибице, рекой льется водка с Red Bull, мнимая наследница миллионов из России и беспринципное предложение помочь двум австрийским политикам в усилении их влияния. Эти события могли бы стать сценарием для шпионского фильма, но их героями в 2017 году в действительности стали двое находящихся на отдыхе правопопулистов из Австрии - Хайнц-Кристиан Штрахе и Йохан Гуденус.

Однако история завершилась для них отнюдь не хеппи-эндом: встреча на самом деле оказалась западней, "богатая россиянка" - приманкой, а фрагменты беседы, тайно записанной на видео, в середине мая были опубликованы немецкими СМИ и привели к отставкам в правительстве Австрии и политическому кризису в стране. Оба замешанных в скандале политика - вице-канцлер и глава входящей в правящую коалицию правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе и член АПС и депутат парламента Йохан Гуденус - вынуждены были подать в отставку и уйти со всех занимаемых постов.

Штрахе и его политический протеже Гуденус были разоблачены, потому что сценарий с мнимой племянницей российского олигарха был идеально продуман, говорит корреспондент бюро австрийской телерадиокомпании ÖRF в Берлине Андреас Йоли. "У них не возникло сомнений в том, что ситуация может быть подстроена, ведь отношения между АПС и Путиным, между АПС и "Единой Россией" строятся именно на таком уровне", - отмечает журналист.

АПС и Россия тесно связаны с 2007 года

Австрийские правые на протяжении многих лет поддерживают тесные связи с Кремлем, и лидер АПС Штрахе стоял у истоков этих отношений. Хотя на момент своего создания в 1950 году Австрийская партия свободы выбрала жесткий антисоветский курс и оставалась верной ему и после 1990 года. Но с 2007 года внутри партии внезапно зазвучали сигналы совсем иного рода: регулярные поздравления с победой на выборах путинской партии "Единая Россия", устная поддержка российской военной интервенции, как это произошло, к примеру, в 2008 году, когда войска РФ вторглись в Грузию.

Владимир Путин летом 2018 года стал желанным гостем на свадьбе главы МИДа Австрии Карин Кнайсль

Затем последовали приглашения в Кремль и сомнительные визиты политиков АПС в Чечню. А в 2016 году партия заключила соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией". И чем больше возрастала изоляция России на международном уровне, тем теснее становились эти контакты, рассказывает украинский политолог Антон Шеховцов, исследующий предполагаемые связи европейских ультраправых с Россией.

"Правоэкстремистские организации и партии остаются одной из немногих политических сил в Европе, которые до сих пор поддерживают тесные связи с Кремлем", - говорит ученый. Москве, по его словам, нужны союзники на Западе - в немалой степени, для того, чтобы показать населению собственной страны, что Россия не изолирована.

Принцип "ты - мне, я - тебе"

Для АПС и других правопопулистских партий в Европе упоминания в российских СМИ более чем выгодны: любое внимание всегда было твердой валютой для политиков. Общение с Россией строится на взаимовыгодном для сторон принципе "ты - мне, я - тебе", объясняет Антон Шеховцов: "К примеру, если политики от АПС выступают в качестве международных наблюдателей в Крыму, российское руководство затем приглашает их участвовать в какой-нибудь конференции или встрече в Москве, и там они встречаются с российскими СМИ".

При этом для российского политического истеблишмента не имеет значения, насколько радикальных взглядов придерживаются правопопулистские политики: "Они могут быть неонацистами, могут делать экстремистские заявления - это совершенно неважно. Важно лишь, что они - обладатели политических мандатов", говорит украинский политолог Шеховцов.

Антон Шеховцов

Для России, кроме того, в данном случае идет речь не только о легитимации собственной политики, но и о смягчении последствий международной изоляции. Задача правопопулистов из АПС и других стран ЕС, объясняет Шеховцов, - помочь российскому правительству наладить контакты с европейскими средними предприятиями. Теми, кто, несмотря на международные санкции в отношении России, хочет инвестировать, например, в экономику аннексированного Крыма.

Австрийским правопопулистам Хайнцу-Кристиану Штрахе и Йохану Гуденусу, которые летом 2017 года познакомились с предполагаемой российской племянницей российского олигарха, был прекрасно знаком принцип "ты - мне, я - тебе". Им также было хорошо известно, что сомнительные контакты Австрийской партии свободы с Россией, хотя и были постоянным источником возмущения для политических оппонентов и австрийских СМИ, совершенно не волновали электорат АПС, рассказывает журналист Андреас Йоли. "АПС ориентируется, в первую очередь, на тех избирателей, которые чувствуют себя обделенными и оказавшимися на периферии общества, и внутриполитическая повестка партии для них гораздо важнее внешнеполитической", - поясняет Йоли.

АПС не прекратит контактов с Кремлем

Скандал, в котором были задействованы ведущие политики АПС, по мнению австрийского журналиста, будет стоить правопопулистам голосов на предстоящих выборах в Европарламент. При этом руководство партии, считает Йоли, не видит ничего предосудительного в некритической близости к Кремлю. С отставкой Гуденуса, который учился в России и хорошо говорит по-русски, Австрийская партия свободы лишилось основного контактного лица в общении с Москвой, но это не значит, что в политическом курсе партии произойдут изменения, уверен Андреас Йоли.

"АПС, - говорит журналист, - будет и дальше укреплять свои контакты с РФ. Список тех, кто способствовал их развитию, не ограничивается одним лишь Гуденусом. В него входят многие политики из АПС - вплоть до нового лидера партии Норберта Хофера". Последний, кстати, также подписал соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией" в 2016 году.

Реакция Москвы на скандал с австрийскими политиками была немногословной. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что эта история не имеет никакого отношения к России. А российский миллиардер Игорь Макаров, чьей племянницей, как предположили некоторые СМИ, могла быть собеседница австрийских политиков, опроверг родственные связи с ней, заявив, что он "был единственным ребенком в семье".

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