Австрийская партия свободы готова голосовать за недоверие Курцу

Австрийская партия свободы (АПС), вероятнее всего, выразит недоверие федеральному канцлеру Себастьяну Курцу, если в парламенте состоится голосование по этому вопросу. Об этом заявил председатель АПС Норберт Хофер в понедельник, 27 мая, отметив, что в итоге все зависит от решения каждого отдельного депутата фракции АПС.

27 мая парламент Австрии проводит экстренное заседание, на котором Курцу может быть вынесен вотум недоверия. За голосование по этому вопросу выступили небольшая оппозиционная партия "Сейчас" и Социал-демократическая партия Австрии (СПА), которая намерена выразить недоверие и Курцу, и всему правительству. Для вынесения вотума недоверия будет достаточно голосов СПА и АПС, депутаты которых имеют в общей сложности 103 мандата в 183-местном парламенте.

До недавних пор АПС, которой принадлежит 51 мандат, входила в правящую коалицию с возглавляемой Курцом Австрийской народной партией (АНП), имеющей 62 мандата. Курц разорвал коалиционное соглашение с правопопулистской АПС после публикации 17 мая немецкими изданиями Spiegel и Süddeutsche Zeitzung видеозаписи со встречи бывшего вице-премьера Австрии и экс-главы АПС Хайнца-Кристиана Штрахе с некой предполагаемой богатой россиянкой, которая предлагает деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги. Видео было снято на Ибице в июле 2017 года - незадолго до последних парламентских выборов в Австрии в октябре.

На выборах в парламент ЕС в Австрии лидирует партия Курца

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен после переговоров с Курцем выступил за проведение досрочных выборов в сентябре. По данным экзитполов, на выборах в Европарламент АНП заняла первое место и набрала 34,5 процентов голосов. На втором месте Социал-демократическая партия Австрии, АПС - лишь на третьем месте с 17,5 процента голосов.

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