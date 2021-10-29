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Авиарейс MH17

Малайзийский "Боинг" был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

17 июля 2014 года самолет Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит на востоке Украины, где в тот момент шли боевые действия с применением тяжелого вооружения между силами украинской армии и сепаратистами. На борту лайнера находились 298 человек. В сентябре 2016 года Объединенная следственная группа сообщилв, что зенитный ракетный комплекс "Бук", с помощью которого был сбит самолет, прибыл на контролируемую сепаратистами территорию Украины из России, а после пуска ракеты, уничтожившей лайнер, вернулся в РФ. Россия категорически отрицает свою причастность к этому преступлению.

8 июня 2021 года в Амстердаме началось представление материалов этого уголовного дела.

Ria van der Steen, who lost her father and stepmother in the MH17 crash, center right, prepares to give testimony in court in the trial of four men charged with murder over the downing of Malaysia Airlines flight MH17, at Schiphol airport, near Amsterdam, Netherlands, Monday Sept. 6, 2021. Relatives of some of the 298 people killed in the downing of Malaysia Airlines flight MH17 tell a Dutch court about the impact on their lives of the disaster during the trial of three Russians and a Ukrainian charged with involvement in bringing down the Amsterdam-Kuala Lumpur flight more than seven years ago. (AP Photo/Peter Dejong)

Адвокаты семей жертв MH17 подвергаются слежке и запугиванию 29.10.2021

Нескольким адвокатам по делу MH17 предложены меры по защите, сообщил нидерландский телеканал RTL. Антитеррористическое агентство NCTV информировало адвокатов, что за попытками запугивания, вероятно, стоит Россия.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** Richter und Anwälte im Prozess um den Absturz von Flug MH17 inspizieren das rekonstruierte Wrack der Passagiermaschine des MH17-Fluges auf dem Militärflugplatz Gilze-Rijen. Das Flugzeug der Malaysia Airlines sollte vor sechs Jahren von Amsterdam nach Kuala Lumpur fliegen. Beim Abschuss über dem Separatistengebiet in der Ostukraine kamen alle 298 Menschen an Bord ums Leben. +++ dpa-Bildfunk +++

"Пусть РФ скажет правду": о чем говорят в суде родственники жертв MH17 07.09.2021

В Гаагском суде возобновились слушания по делу о сбитом над Донбассом малайзийском "Боинге". На процессе выступают родственники жертв той трагедии. Что они рассказывают и чего хотят?
Public prosecutor Ward Ferdinandusse, right, waits for the trial to resume at the high security court building at Schiphol Airport, near Amsterdam, Monday, June 8, 2020, for three Russians and a Ukrainian charged with crimes including murder for their alleged roles in the shooting down of Malaysia Airlines Flight MH17 over eastern Ukraine nearly six years ago. (AP Photo/Robin van Lonkhuijsen, POOL) |

Приговор по делу MH17 может быть оглашен в конце 2022 года 06.09.2021

В суде по делу о сбитом над Донбассом "Боинге" начались выступления родственников погибших. Вынесение приговора может состояться в сентябре, ноябре или декабре 2022 года.

Выборы в бундестаг: почему Россию ругают немецкие либералы и любят правопопулисты. DW Новости (03.09.2021) 03.09.2021

В Германии сейчас разгар предвыборной кампании. 26 сентября состоятся выборы в бундестаг. Меркель уходит, и на пост канцлера претендуют кандидаты от трех основных политических сил – консерваторов, "зеленых" и социал-демократов. Но в бундестаг войдут, согласно опросам, еще три партии. Среди них - либералы из СвДП и правопопулисты из АдГ. В преддверии выборов их основные кандидаты дали интервью DW.
26.05.2021 2021-05-26 11:22:41 GILZE-RIJEN - Mitglieder des Gerichts und Anwälte beobachten den Wiederaufbau des 2014 abgeschossenen MH17-Flugzeugs auf dem Luftwaffenstützpunkt Gilze-Rijen. Der Schornstein ist Teil des MH17-Strafverfahrens. ANP SEM VAN DER WAL

Следователи просят жителей Курска поделиться любой информацией об MH17 02.09.2021

По данным Объединенной следственной группы JIT, именно из Курска был отправлен ЗРК "Бук", сбивший малайзийский самолет. Следователи попросили курян предоставить любые относящиеся к делу фото- и видеоматериалы.
Russian President Vladimir Putin attends an annual televised phone-in with the country's citizens Direct Line with Vladimir Putin at the Moscow's World Trade Center studio in Moscow on June 30, 2021. (Photo by Sergei SAVOSTYANOV / SPUTNIK / AFP)

Комментарий: Как Путин повторяет Милошевича 22.07.2021

Похоже, что путинская статья про единство русских и украинцев - не просто исторические размышления кремлевского лидера, а обоснование нового этапа борьбы с Украиной, пишет Константин Эггерт.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** Richter und Anwälte im Prozess um den Absturz von Flug MH17 inspizieren das rekonstruierte Wrack der Passagiermaschine des MH17-Fluges auf dem Militärflugplatz Gilze-Rijen. Das Flugzeug der Malaysia Airlines sollte vor sechs Jahren von Amsterdam nach Kuala Lumpur fliegen. Beim Abschuss über dem Separatistengebiet in der Ostukraine kamen alle 298 Menschen an Bord ums Leben. +++ dpa-Bildfunk +++

Россия подала в ЕСПЧ жалобу против Украины 22.07.2021

Иск против Украины стал первой межгосударственной жалобой, поданной в ЕСПЧ властями РФ. Он касается нарушения прав человека и свободы слова, а также ответственности за сбитый над Донбассом "Боинг".
ITAR-TASS: DONETSK REGION, UKRAINE. JULY 17, 2014. The site of the crash of a Malaysia Airlines Boeing 777 flight from Amsterdam to Kuala Lumpur, 60 km east of the Ukrainian Russian border. Photo ITAR-TASS/ Zurab Dzhavakhadze/dpa |

Суд по сбитому "Боингу": Родственники хотят знать, кто нажал кнопку 17.07.2021

Через семь лет после катастрофы "Боинга" над Донбассом Гаагский суд рассматривает по существу дело против троих россиян и одного украинца. Осенью предстоит эмоциональный момент - выступления родственников.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** Richter und Anwälte im Prozess um den Absturz von Flug MH17 inspizieren das rekonstruierte Wrack der Passagiermaschine des MH17-Fluges auf dem Militärflugplatz Gilze-Rijen. Das Flugzeug der Malaysia Airlines sollte vor sechs Jahren von Amsterdam nach Kuala Lumpur fliegen. Beim Abschuss über dem Separatistengebiet in der Ostukraine kamen alle 298 Menschen an Bord ums Leben. +++ dpa-Bildfunk +++

Суд по делу MH17: защиту Пулатова упрекают в затягивании процесса 24.06.2021

На заседании Окружного суда Гааги по делу о сбитом над Донбассом "Боинге", выполнявшем рейс MH17, обсуждались ходатайства адвокатов подсудимого Олега Пулатова. Обвинение просит их отклонить.
This handout photo taken from a video released on Thursday, April 22, 2021 by Russian Defense Ministry Press Service shows, Russian troops disembark from a landing boat during drills in Crimea. The Russian military is conducting massive drills in Crimea involving dozens of navy ships and thousands of troops in a show of force amid tensions with Ukraine. The maneuvers were described as the largest since Russia annexed Ukraine's Black Sea peninsula in 2014 and threw its weight behind separatist insurgents in eastern Ukraine. (Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service via AP)

Евросоюз продлил санкции против России за аннексию Крыма 21.06.2021

Экономические санкции в отношении Крыма и Севастополя были приняты летом 2014 года. Евросоюз по-прежнему не признает и осуждает незаконную аннексию украинского полуострова.
2020-03-08 11:09:01 Angehörige der Opfer des Absturzes mit Flug MH17 protestieren am 08. März 2020 vor der russischen Botschaft in Den Haag, Niederlande. Die Gruppe stellte 298 freie Plätze vor der Botschaft ein. Alle 298 Passagiere wurden bei dem Absturz getötet, darunter 196 Holländer. ANP ROBIN VON LONKHUIJSEN

"Сушка" вальнула "Боинг": первые фейки и первые часы после крушения MH17 10.06.2021

В окружном суде Гааги изучили переговоры сепаратистов незадолго до и после удара по "Боингу-777", а также путь ЗРК "Бук" обратно в РФ.
26.05.2021 Presiding judge Hendrik Steenhuis and other trial judges and lawyers view the reconstructed wreckage of Malaysia Airlines Flight MH17, at the Gilze-Rijen military airbase, southern Netherlands, Wednesday, May 26, 2021. (AP Photo/Peter Dejong, Pool)

Из России в Украину: суд показал путь "Бука", сбившего "Боинг" 09.06.2021

В Гаагском суде по делу о сбитом MH17 показали, как сепаратисты получили ПВО из России, с помощью которой был сбит "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний".
26.05.2021 2021-05-26 11:22:41 GILZE-RIJEN - Mitglieder des Gerichts und Anwälte beobachten den Wiederaufbau des 2014 abgeschossenen MH17-Flugzeugs auf dem Luftwaffenstützpunkt Gilze-Rijen. Der Schornstein ist Teil des MH17-Strafverfahrens. ANP SEM VAN DER WAL

"Бук" из Снежного сбил "Боинг": в суде показали улики против России 08.06.2021

На судебном процессе в Нидерландах началось представление материалов дела о сбитом "Боинге-777", в частности улик, указывающих, что лайнер был сбит ракетой "Бук" с подконтрольной сепаратистам территории Украины.

Расследователь Bellingcat о роли России в крушении MH-17 (08.06.2021) 08.06.2021

Христо Грозев рассказал в интервью DW, что у расследователей Bellingcat нет сомнений в том, что Россия поставила оружие, из которого сбили малайзийский "Боинг" над Донбассом.
26.05.2021 2021-05-26 11:22:41 GILZE-RIJEN - Mitglieder des Gerichts und Anwälte beobachten den Wiederaufbau des 2014 abgeschossenen MH17-Flugzeugs auf dem Luftwaffenstützpunkt Gilze-Rijen. Der Schornstein ist Teil des MH17-Strafverfahrens. ANP SEM VAN DER WAL

Журналист Bellingcat о сбитом MH17: Все подтверждает, что РФ поставила оружие 08.06.2021

"Если бы Россия хотела установить правду" по делу MH17, она бы "сотрудничала со следствием", заявил в интервью DW журналист-расследователь Грозев.

Кто на самом деле сбил MH-17 в Донбассе: процесс перешел в решающую фазу. DW Новости (07.06.2021) 07.06.2021

В Гааге началось разбирательство дела по существу о сбитом над Донбассом "Боинге", выполнявшем рейс MH-17. В суде будут представлены материалы по вопросу, был ли лайнер сбит ракетой ЗРК "Бук" и была ли ракета выпущена из района, подконтрольного пророссийским сепаратистам.
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