Авиарейс MH17

Малайзийский "Боинг" был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.
17 июля 2014 года самолет Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит на востоке Украины, где в тот момент шли боевые действия с применением тяжелого вооружения между силами украинской армии и сепаратистами. На борту лайнера находились 298 человек. В сентябре 2016 года Объединенная следственная группа сообщилв, что зенитный ракетный комплекс "Бук", с помощью которого был сбит самолет, прибыл на контролируемую сепаратистами территорию Украины из России, а после пуска ракеты, уничтожившей лайнер, вернулся в РФ. Россия категорически отрицает свою причастность к этому преступлению.
8 июня 2021 года в Амстердаме началось представление материалов этого уголовного дела.
В Германии сейчас разгар предвыборной кампании. 26 сентября состоятся выборы в бундестаг. Меркель уходит, и на пост канцлера претендуют кандидаты от трех основных политических сил – консерваторов, "зеленых" и социал-демократов. Но в бундестаг войдут, согласно опросам, еще три партии. Среди них - либералы из СвДП и правопопулисты из АдГ. В преддверии выборов их основные кандидаты дали интервью DW.
В Гааге началось разбирательство дела по существу о сбитом над Донбассом "Боинге", выполнявшем рейс MH-17. В суде будут представлены материалы по вопросу, был ли лайнер сбит ракетой ЗРК "Бук" и была ли ракета выпущена из района, подконтрольного пророссийским сепаратистам.