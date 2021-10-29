Авиарейс MH17

Малайзийский "Боинг" был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

17 июля 2014 года самолет Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит на востоке Украины, где в тот момент шли боевые действия с применением тяжелого вооружения между силами украинской армии и сепаратистами. На борту лайнера находились 298 человек. В сентябре 2016 года Объединенная следственная группа сообщилв, что зенитный ракетный комплекс "Бук", с помощью которого был сбит самолет, прибыл на контролируемую сепаратистами территорию Украины из России, а после пуска ракеты, уничтожившей лайнер, вернулся в РФ. Россия категорически отрицает свою причастность к этому преступлению.



8 июня 2021 года в Амстердаме началось представление материалов этого уголовного дела.