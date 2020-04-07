Авиакомпания Germanwings

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Немецкий авиаперевозчик объявил о реструктуризации в связи с кризисом, вызванным эпидемией коронавируса.
За три дня стачки бортпроводников Germanwings было отменено около 200 рейсов. Организатор забастовки, профсоюз бортпроводников Ufo, ранее допускал ее продление.
За три дня стачки бортпроводников Germanwings будут отменены примерно 180 рейсов. В профсоюзе UFO предупреждают, что забастовка может быть продлена без заблаговременного уведомления.
Забастовка проводников Germanwings начнется в полночь 30 декабря и продлится до 2 января. Руководство компании назвало стачку несоразмерной конфликту.
Забастовка бортпроводников Lufthansa в ноябре затронула 200000 пассажиров. Теперь профсоюз бортпроводников Ufo анонсировал акцию в дочерней компании из-за неурегулированного тарифного спора.
В четверг и пятницу ожидается крупная забастовка, которая затронет рейсы Lufthansa. Причина - неурегулированный тарифный спор с работодателем.
Забастовка распространяется на четыре "дочки" Lufthansa, в том числе Eurowings. Затронуты сотни рейсов во Франкфурте-на-Майне, Дюссельдорфе, Кельне, Штутгарте, Берлине и Гамбурге.
Родные погибших в авиакатастрофе самолета Germanwings добиваются увеличения суммы компенсаций. Теперь исковое требование направлено концерну Lufthansa.
Около четверти всех вылетов из немецких аэропортов делают низкобюджетные перевозчики. Цены на билеты продолжают падать, лоукостеры запускают рейсы в Азию и США.
В испанский суд поступил иск от родственников погибших в авиакатастрофе Germanwings. Сумма требуемой компенсации не разглашается.
Во французском Ле-Верне открыли памятник жертвам авиакатастрофы самолета Germanwings. Отец второго пилота лайнера сомневается в том, что его сын целенаправленно направил самолет на скалы.
Семья двух американок, погибших в авиакатастрофе Germanwings в Альпах, подала в суд. Ответчиками, помимо Germanwings, также выступают авиакомпании Lufthansa, Eurowings и United Airlines.
Следствие пришло к выводу, что ответственность за крушение в Альпах аэробуса A320 авиакомпании Germanwings лежит исключительно на втором пилоте. Следственные действия прекращены.
Персонал компаний Eurowings и Germanwings может провести двухдневную стачку, если работодатели не пойдут на уступки в тарифном споре.
Забастовка бортпроводников Eurowings и Germanwings затронула крупные немецкие аэропорты. Отменены около 380 из 500 рейсов, включая Москву.
Пилот Андреас Лубиц, который в марте 2015 года умышленно спровоцировал катастрофу пассажирского лайнера А320 немецкой авиакомпании Germanwings, проходил обучение в США в ноябре 2010 года.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact