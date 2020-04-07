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Авиакомпания Germanwings

30.12.2019, Nordrhein-Westfalen, Köln: Eine Maschine der Fluggesellschaft Germanwings steht vor dem Flughafengebäude auf dem Rollfeld. Die Gewerkschaft Ufo hat die Mitarbeiter von Germanwings zum Streik aufgerufen. Germanwings führt ihre Flüge für Eurowings aus. Foto: Henning Kaiser/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Lufthansa закрывает свой лоукостер Germanwings 07.04.2020

Немецкий авиаперевозчик объявил о реструктуризации в связи с кризисом, вызванным эпидемией коронавируса.
30.12.2019, Nordrhein-Westfalen, Köln: Eine Maschine der Fluggesellschaft Germanwings steht vor dem Flughafengebäude auf dem Rollfeld. Die Gewerkschaft Ufo hat die Mitarbeiter von Germanwings zum Streik aufgerufen. Germanwings führt ihre Flüge für Eurowings aus. Foto: Henning Kaiser/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Бортпроводники Germanwings завершили трехдневную забастовку 02.01.2020

За три дня стачки бортпроводников Germanwings было отменено около 200 рейсов. Организатор забастовки, профсоюз бортпроводников Ufo, ранее допускал ее продление.
30.12.2019, Nordrhein-Westfalen, Köln: Eine Anzeigetafel auf dem Flughafen zeigt annullierte Flüge der Fluggesellschaft Germanwings. Die Gewerkschaft Ufo hat die Mitarbeiter der Germanwings zum Streik aufgerufen. Foto: Henning Kaiser/dpa | Verwendung weltweit

Забастовка бортпроводников Germanwings продлится до 1 января 31.12.2019

За три дня стачки бортпроводников Germanwings будут отменены примерно 180 рейсов. В профсоюзе UFO предупреждают, что забастовка может быть продлена без заблаговременного уведомления.
20.10.2019, Berlin: Auf einer Anzeigetafel am Flughafen Berlin-Tegel werden zwei Flüge als „cancelled“ (gestrichen) angezeigt. Die Gewerkschaft Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo) hat ihre Mitglieder zu Streiks aufgerufen. Die Kabinengewerkschaft hat den Warnstreik der Lufthansa-Töchter Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline und Sunexpress an mehreren deutschen Flughäfen bis um Mitternacht verlängert. Foto: Christophe Gateau/dpa | Verwendung weltweit

Из-за забастовки бортпроводников Germanwings отменены 170 авиарейсов 29.12.2019

Забастовка проводников Germanwings начнется в полночь 30 декабря и продлится до 2 января. Руководство компании назвало стачку несоразмерной конфликту.
ARCHIV - 27.10.2016, Nordrhein-Westfalen, Köln: Eine Flugbegleiterin steht vor dem Unternehmenssitz von Eurowings bei einer Kundgebung. Im Dauerstreit mit der Lufthansa will die Gewerkschaft Ufo Details am Montag zu neuen Streiks der Flugbegleiter bekanntgeben. Diese sollen per Videobotschaft im Internet veröffentlicht werden, wie die Gewerkschaft angekündigt hatte. Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Бортпроводники Germanwings 30 декабря выйдут на 72-часовую забастовку 27.12.2019

Забастовка бортпроводников Lufthansa в ноябре затронула 200000 пассажиров. Теперь профсоюз бортпроводников Ufo анонсировал акцию в дочерней компании из-за неурегулированного тарифного спора.
ARCHIV - 27.10.2016, Nordrhein-Westfalen, Köln: Eine Flugbegleiterin steht vor dem Unternehmenssitz von Eurowings bei einer Kundgebung. Im Dauerstreit mit der Lufthansa will die Gewerkschaft Ufo Details am Montag zu neuen Streiks der Flugbegleiter bekanntgeben. Diese sollen per Videobotschaft im Internet veröffentlicht werden, wie die Gewerkschaft angekündigt hatte. Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Бортпроводники Lufthansa проведут 48-часовую забастовку 04.11.2019

В четверг и пятницу ожидается крупная забастовка, которая затронет рейсы Lufthansa. Причина - неурегулированный тарифный спор с работодателем.
Fluggäste gehen am 21.10.2016 in Köln (Nordrhein-Westfalen) auf dem Flughafen Köln/Bonn zum Schalter der Fluggesellschaft Eurowings. Der Tarifkonflikt mit dem Kabinenpersonal bei der Lufthansa-Tochtergesellschaft Eurowings in Deutschland eskaliert. Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo kündigte ab dem kommenden Montag (24.10.2016) Streiks an. Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Забастовка бортпроводников "дочек" Lufthansa продлена до полуночи 20.10.2019

Забастовка распространяется на четыре "дочки" Lufthansa, в том числе Eurowings. Затронуты сотни рейсов во Франкфурте-на-Майне, Дюссельдорфе, Кельне, Штутгарте, Берлине и Гамбурге.

24.03.2017****Eine schwarze Schleife mit der Flugnummer «4U9525» ist am 24.03.2017 in Haltern am See (Nordrhein-Westfalen) an der Gedenkstätte für die Opfer der Flugkatastrophe vom 24. März 2015 auf dem Kommunalfriedhof zu sehen. Anlässlich des zweiten Jahrestages des Absturzes der Germanwings-Maschine in den südfranzösischen Alpen mit 150 Toten treffen sich Angehörige und Freunde zu einer Gedenkfeier. Foto: Marcel Kusch/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Родственники жертв крушения Germanwings предъявили иск к Lufthansa 07.01.2019

Родные погибших в авиакатастрофе самолета Germanwings добиваются увеличения суммы компенсаций. Теперь исковое требование направлено концерну Lufthansa.
02.11.2016+++Frankfurt a. M., DeutschlandA Ryanair aircraft taxis at Fraport airport in Frankfurt, Germany, November 2, 2016. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Лоукостеры в Германии бьют все рекорды 18.05.2017

Около четверти всех вылетов из немецких аэропортов делают низкобюджетные перевозчики. Цены на билеты продолжают падать, лоукостеры запускают рейсы в Азию и США.
17.04.2015+++ Bildunterschrift:COLOGNE, GERMANY - APRIL 17: A memorial of flowers and candles can be seen on the a memorial service to commemorate the victims of the Germanwings passenger plane crash, on April 17, 2015 in Cologne, Germany. Approximately 1,400 people, including 500 family member of victims, will attend the service to pay their respects to the 149 victims killed when co-pilot Andreas Lubitz purposefully locked himself in the cockpit and piloted the plane at high speed into a mountainside in southern France on March 24, instantly killing everyone on board, including himself. (Photo by Sascha Schuermann/Getty Images)

Родственники жертв крушения Germanwings подали в суд в Испании 28.03.2017

В испанский суд поступил иск от родственников погибших в авиакатастрофе Germanwings. Сумма требуемой компенсации не разглашается.
24/03/2017 ©PHOTOPQR/LA PROVENCE/CAMOIN Eric ; LE VERNET 24/03/2017 Crash de la germanwings Commémoration les familles des 150 passagers de l'airbus de la germanwings se sont réunis pour la deuxième année sur les lieux du drame et ont inauguré une stèle dans laquelle ils ont glissé un objet personnel avant son installation sur le lieu de l'impact dans le massif des trois évêches Le Vernet, Franc,e march 24th 2017 - 2 years after Germanwings flight tribute to the 150 victims |

В Альпах открыт памятник жертвам крушения Germanwings 24.03.2017

Во французском Ле-Верне открыли памятник жертвам авиакатастрофы самолета Germanwings. Отец второго пилота лайнера сомневается в том, что его сын целенаправленно направил самолет на скалы.
17.04.2015+++ Flowers are pictured outside Cologne Cathedral during a memorial service for the 150 victims of Germanwings flight 4U 9525 in Cologne, April 17, 2015. Germany holds a state ceremony at Cologne cathedral to remember the dead killed in the March 24 Germanwings plane crash in the French Alps. REUTERS/Wolfgang Rattay

Семья погибших в катастрофе Germanwings подала иск в США 31.01.2017

Семья двух американок, погибших в авиакатастрофе Germanwings в Альпах, подала в суд. Ответчиками, помимо Germanwings, также выступают авиакомпании Lufthansa, Eurowings и United Airlines.
27.03.2015 * A model Germanwings airplane stands amongst candles outside the company's headquarters in Cologne Bonn airport March 27, 2015. Andreas Lubitz, the co-pilot who appears to have deliberately crashed Germanwings flight 4U9525 carrying 149 passengers into the French Alps received psychiatric treatment for a serious depressive episode six years ago, German tabloid Bild reported on Friday. REUTERS/Wolfgang Rattay

Прокуратура ФРГ закрыла дело о катастрофе Germanwings 09.01.2017

Следствие пришло к выводу, что ответственность за крушение в Альпах аэробуса A320 авиакомпании Germanwings лежит исключительно на втором пилоте. Следственные действия прекращены.
Eine Stewardess der Eurowings steht am 02.11.2015 in Köln (Nordrhein-Westfalen) auf dem Flughafen. Die Billigtochter der Lufthansa, die jetzt die Marke Germanwings im Konzern ablöst, startete erstmals einen Langstreckenflug nach Varadero auf Kuba. Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/O. Berg

Профсоюз бортпроводников грозит новыми забастовками в Германии 27.10.2016

Персонал компаний Eurowings и Germanwings может провести двухдневную стачку, если работодатели не пойдут на уступки в тарифном споре.
ARCHIV - Auf dem Flughafen Heringsdorf in Zirchow (Mecklenburg-Vorpommern) wird am 02.05.2015 ein Eurowings-Flugzeug im Linienflugverkehr nach Düsseldorf und Köln abgefertigt. Weil Lufthansa nicht auf eine Billigflug-Sparte außerhalb der bestehenden Tarifverträge verzichten will, hat die Vereinigung Cockpit zum mittlerweile 13. Streik in dem Tarifkonflikt aufgerufen. Foto: Stefan Sauer/dpa (zu dpa Pilotenstreik zunächst auf der Langstrecke begonnen vom 08.09.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Германии бастуют бортпроводники Eurowings и Germanwings 27.10.2016

Забастовка бортпроводников Eurowings и Germanwings затронула крупные немецкие аэропорты. Отменены около 380 из 500 рейсов, включая Москву.

Пилот-смертник Germanwings не смог сдать экзамен во время обучения в США (31.08.2016) 31.08.2016

Пилот Андреас Лубиц, который в марте 2015 года умышленно спровоцировал катастрофу пассажирского лайнера А320 немецкой авиакомпании Germanwings, проходил обучение в США в ноябре 2010 года.
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