 Авиакомпания Germania объявила о банкротстве | Новости из Германии о Германии | DW | 05.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Авиакомпания Germania объявила о банкротстве

Germania прекратила полеты и заявила о банкротстве, объяснив его высокими ценами на керосин и снижением курса евро по отношению к доллару.

Самолет Germania

Самолет Germania

Немецкая авиакомпания Germania и ее дочерние компании по техническому обслуживанию Germania Technik Brandenburg и Germania Flugdienste объявили о банкротстве в суде Берлина. Компания прекратила полеты со вторника, 5 февраля.

Контекст

За последние полгода процедуру банкротства начали три европейских перевозчика, чьи активы достанутся другим авиакомпаниям. В отрасли говорят о ее дальнейшей консолидации. (26.10.2017)

Банкротство Air Berlin ставит крест на планах столицы ФРГ стать значимым пересадочным узлом для транзитных авиапассажиров. Многие полагают, что Берлин превращается в авиапровинцию. (17.08.2017)

Генеральный директор Germania Карстен Бальке (Karsten Balke) поблагодарил всех сотрудников компании за работу и извинился перед пассажирами, которые уже купили билет на самолет компании, но не сумеют им воспользоваться.

Авиаперевозчик объясняет возникшую у нее потребность в ликвидности тем, что летом прошлого года резко повысились цены на керосин, одновременно с этим снизился курс евро к доллару, кроме того были серьезные задержки в поступлении самолетов, а парку требовалось исключительно много технических услуг.

Авиакомпании не хватает 15 млн евро, из-за финансовых проблем в январе она не смогла выплатить зарплату 1,1 тысячи своих сотрудников. Всего у компании 37 самолетов, она выполняла рейсы из Дюссельдорфа и Мюнстера. На фоне ухода с рынка Air Berlin в прошлом году Germania увеличила число рейсов почти на 40 процентов, а также планировала строительство своего нового главного офиса в районе нового аэропорта "Берлин-Бранденбург".

Смотрите также:

  • Аэропорт Франкфурта-на-Майне

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Выбор имени

    Решение, чье имя будет носить аэропорт в Германии, принимается на региональном уровне. Название утверждает собрание учредителей и наблюдательный совет аэропорта, куда входят представители местных властей и федеральной земли, акционеры, работники наземных служб и профсоюзы. В некоторых случаях возникали серьезные разногласия, и аэропорты (например, во Франкфурте) так и остались без имени.

  • Аэропорт Гамбурга имени Гельмута Шмидта

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Гамбург

    Обычно аэропорты Германии называют в честь известных немецких политиков, которые родились, учились или работали в том городе, где находится аэропорт. Например, гамбургскому в 2016 году было присвоено имя бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта (Helmut Schmidt). Аэропорт назвали в годовщину смерти популярного политика, который родился именно в этом городе.

  • Аэропорт в Нюрнберге

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    В честь художника

    Единственный аэропорт Германии, названный не в честь политика, находится в Нюрнберге. Четыре года назад ему присвоили имя художника Альбрехта Дюрера (Albrecht Dürer), который родился в этом городе в 1471 году. Ребрендинг аэропорта обошелся в полмиллиона евро.

  • Аэропорт Франкфурта-на-Майне

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Франкфурт без имени

    Осенью 2017 года крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте-на-Майне предложили назвать в честь Гельмута Коля (Helmut Kohl). С такой инициативой выступила молодежная организация Христианско-демократического союза (ХДС) Junge Union. Идею не поддержали: экс-канцлер не был тесно связан с Франкфуртом. Главная воздушная гавань страны - пока без имени.

  • Аэропорт Берлин-Бранденбург

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    С именем, но без аэропорта

    Хотя аэропорт Берлин-Бранденбург еще не открылся, имя у него уже есть. Его назвали в честь экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта. Депутаты берлинского парламента спорили по этому поводу с 2007 года: были предложения назвать его в честь Марлен Дитрих и Альберта Эйнштейна, а также "Аэропортом единства Германии". Но, в конце концов, все же остановились на Брандте - бывшем бургомистре Западного Берлина.

  • Кельнский аэропорт

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Двойные названия

    Воздушные гавани, расположенные между двух городов, имеют двойные названия: аэропорт Лейпциг/Галле, Мюнстер/Оснабрюк, Маастрихт/Ахен... Аэропорт Кельн/Бонн носит имя первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer), но сами немцы обычно говорят: "Кельнский аэропорт", - и вообще редко пользуются официальными названиями аэропортов.

  • Дюссельдорфский аэропорт

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Код вместо названия

    В 2013 году Дюссельдорф международный (Düsseldorf International) переименовали в аэропорт Дюссельдорфа DUS. Трехбуквенный код должен ассоциироваться у путешественников с известными аэропортами, такими как LAX (в Лос-Анджелес) и JFK (аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке). Позже его предложили назвать в честь бывшего президента Германии Йоханнеса Рау (Johannes Rau), но идею не поддержали.

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 00:23
Now live
00:23 мин

Самый большой самолет в мире

Контекст

Как выбирают названия для немецких аэропортов

В Германии не все аэропорты носят имена известных исторических личностей. Кто решает, как будут называться немецкие аэропорты? (30.11.2018)  

Ссылки в интернете

Заявление Germania

Сайт NRZ

Аудио- и видеофайлы по теме

Самый большой самолет в мире  

Пилоты немецкого TuiFly ушли на больничный  

Air Berlin совершила последний рейс  

Реклама

Самые читаемые

Что меняется в выдаче россиянам виз в Германию  

Новый супермаркет из РФ в Лейпциге временно закрылся из-за нехватки товара  

Глава немецких либералов прокомментировал санкции против РФ  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно