Авиакомпания "Ямал" отказалась покупать 10 Sukhoi Superjet-100

Второй по величине парка эксплуатант самолетов Sukhoi Superjet-100 - российская авиакомпания "Ямал" - отказалась от запланированной покупки 10 новых лайнеров этого типа. Как заявил журналистам в понедельник, 6 мая, генеральный директор компании Василий Крюк, "расходы на поддержание летной годности не позволяют наращивать парк" этих самолетов.

Вместе с тем, по словам Крюка, "Ямал" в связи с катастрофой SSJ-100 в Шереметьево пока не намерен ни приостанавливать эксплуатацию самолетов этого типа, ни усиливать меры безопасности при выполнении рейсов на SSJ-100. "Чтобы принимать какие-либо кардинальные решения с парком воздушных судов авиакомпании, необходимо знать истинные причины случившейся авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево. В настоящий момент идет расследование, до окончания которого никаких решений принято быть не может", - заявили ТАСС в пресс-службе компании.

Авиакомпания "Ямал" эксплуатирует 15 самолетов Sukhoi Superjet-100, больше лайнеров подобного типа - только в парке "Аэрофлота". Все самолеты взяты "Ямалом" в лизинг у "Государственной транспортной лизинговой компании". Рамочное соглашение, сообщает "Интерфакс", предполагало поставку еще 10 самолетов SSJ-100 к лету этого года.

Европа отказалась от Sukhoi Superjet-100

В ноябре 2018 года стало известно об отказе от эксплуатации Sukhoi Superjet-100 единственным эксплуатантом этих лайнеров в Западной Европе - компанией Brussels Airlines, на маршрутах которой летали семь SSJ-100, обслуживаемых ирландской CityJet. По информации газеты L'Echo, причина - технические неисправности и нехватка запасных частей, из-за которых пришлось перенести или отменить несколько рейсов. В итоге компания предпочла самолетам Sukhoi Superjet-100 канадские CRJ-900 Bombardier.

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