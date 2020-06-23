Авиакомпания МАУ уволила менеджера после скандала с мертвыми щенками в Канаде

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) выразила сожаление в связи с гибелью щенков на ее рейсе и сообщила о начале собственного внутреннего расследования, в рамках которого был отстранен глава дирекции по грузовым перевозкам и логистике. Об этом говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном на ее сайте во вторник, 23 июня. Кроме того, МАУ с 19 июня ввела внутренний запрет на перевозку животных самолетами Boeing 767.
13 июня во время проверки самолета МАУ в аэропорту Торонто в нем были обнаружены более 500 щенков французских бульдогов, из которых 38 были мертвы. Выжившие щенки страдали, в том числе, от обезвоживания. Эта история стала известной благодаря посту в Facebook женщины, забиравшей с рейса МАУ кота и увидевшей страдающих и мертвых щенков. "Пожалуйста, не пользуйтесь услугами этой авиакомпании! COVID привел к тому, что много животных застряли за границей. Но это не способ их вернуть", - написала она.
В МАУ заявляют, что перевозили на рейсе 559 собак и 89 котов, так как рейс был эвакуационным, а на 272 мест приходилось только 92 пассажира. Журнал Der Spiegel пишет, что щенки перевозились для продажи жителям Канады, которые обычно и не подозревают, что их выращивают за рубежом. Правоохранительные органы Канады начали расследование.
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Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры
Согласно данным Федерального ведомства по охране природы, ежегодно немецкие таможенники пресекают более тысячи попыток незаконного ввоза в Германию разного рода сувениров, трофеев, украшений и прочих товаров, изготовленных из диких животных - целиком или шкур, костей, панцирей и так далее, а также из растений, находящихся под особой защитой. Эту медвежью голову конфисковали в Нюрнберге.
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Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры
В 2018 году было зарегистрировано 1300 таких случаев. Некоторые товары везут целыми партиями, поэтому общее число задержанных таможней сувениров и прочих изделий превысило семьдесят тысяч, а за шесть последних лет - составило почти миллион. Среди частых объектов такой контрабанды в багаже туристов или почтовых отправлениях - спиртовые настойки со змеями из Вьетнама.
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Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры
Поиск ведется целенаправленно - например, с помощью специально обученных собак. Как раз в аэропорту Нюрнберга свою службу несет эта четвероногая сотрудница таможни - лабрадор Миа. Основным регулирующим документом в этой сфере является Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), принятая в 1973 году в Вашингтоне.
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Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры
В конвенции перечислено 6 тысяч видов животных и 30 тысяч растений. Так что при покупке таких сувениров в отпуске нужно семь раз подумать, один раз проверить и только потом платить и класть в багаж. Незнание законов не освобождает от ответственности. Проблемы могут возникнуть, например, из-за какой-нибудь безделушки, вырезанной из древесины редкого дерева, не говоря уже о голове морской черепахи.
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Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры
Немецкие таможенники регулярно приглашают прессу, чтобы продемонстрировать свои находки и еще раз напомнить туристам и прочим путешественникам о проблемах, которые их ожидают в случае нарушения законов и правил. Такой сувенир из лягушки-быка обнаружили в аэропорту Дюссельдорфа.
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Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры
Помимо чучела маленького крокодила на этой фотографии из Нюрнберга можно также разглядеть несколько других незаконных сувениров - какую-то экзотическую бабочку, коралл, шкуры… Иногда товары задерживают из-за превышения разрешенного количества, но об этом - немного позже. Бывают также неточности в документах и так далее. После проверки товары могут вернуть или же окончательно конфисковать.
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Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры
К ввозу и вывозу без специальных разрешений запрещены не только чучела редких животных, но также изделия из их бивней, кожи, перьев, черепов, плавников, мяса, зубов и других частей - в том числе, продукты питания, медицинские препараты и так далее. Хотелось бы посмотреть на человека, который приобрел для уютного домашнего интерьера этот пуфик из слоновьей ноги…
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Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры
Контрабандные сувениры и товары животного и растительного происхождения пытаются доставлять в Германию не только в багаже, но и переправлять в посылках. Однако таможенники их тоже контролируют. На почтовые отправления приходится около 35% случаев. На проверку машин на дорогах и автобанах - около 2,5%. На этой фотографии изображены как раз находки, сделанные на почте.
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Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры
Контрабандисты везут и отправляют в Германию не только покупные товары из редких диких животных и растений, но и трофеи, добытые собственноручно. Например, чучело этого льва пытался доставить себе домой один немецкий охотник, убивший царя зверей во время сафари за границей. На трофеи, добытые по официальным квотам, необходимы подтверждающие бумаги.
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Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры
Обыкновенный канюк - представитель семейства ястребиных летал где-то в Восточной Европе, пока не стал чучелом. Какие штрафы ожидают в Германии нарушителей, пытающихся ввезти в страну такие вещи без соответствующих документов?
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Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры
Перед нами - пепельница из черепахи. Каким штрафом обернулся этот конкретный сувенир, не сообщается, но, например, за попытку ввоза панциря биссы, она же - настоящая каретта, в недавнем прошлом был выписан штраф в размере 1000 евро. Такой же штраф был назначен за дюжину небольших поделок из слоновьей кости и пару сотен упаковок экстракта мускуса кабарги.
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Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры
Далее - выборочные примеры денежных штрафов и уголовных дел прошлых лет по нарастающей. Незаконный ввоз 48 тысяч (!) таблеток из корня произрастающей в Индии змеиной раувольфии - 1200 евро. Столько же - за четырех живых средиземноморских черепах. На фото - конфискованные настойки с кобрами, скорпионами и женьшенем.
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Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры
24 живые ребристые кандойи (они же - килеваточешуйчатые тихоокеанские удавы) - 2500 евро. Столько же - за одну шкуру леопарда. На фото - сережки из черепаховой кости.
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Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры
Штраф за попытку ввезти в Германию пару обуви из кожи тигрового питона - 2700 евро. На фото - сумочка из варана.
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Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры
Контрабанда 63,7 килограмма слоновой кости - 3600 евро, однако в другом случае за вдвое меньший вес суд назначил даже 10-месячный условный срок. Срок, может быть, условный, но судимость - настоящая. На фотографии - конфискованные украшения из этого материала.
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Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры
Ввоз восьми изделий из крокодильей кожи - 7500 евро. На фотографии - морские коньки. Такие конфискованные товары в дальнейшем используются или реализуются в соответствии с действующими правилами - например, передаются для использования в учебно-образовательных целях.
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Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры
Две дюжины живых коробчатых черепах - 9-месячный срок условно… Живых животных, отобранных у контрабандистов, таможенники передают в зоопарки или природоохранным организациям. Такую волчью шкуру, например, можно было бы ввезти в Германию в качестве охотничьего трофея при наличии соответствующих разрешений - например, из стран или регионов, где волки не находятся под угрозой.
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Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры
На фотографии - конфискованная тигровая шкура. Для личных нужд допускается ввоз в багаже без дополнительных документов, например, 125 граммов осетровой икры в сертифицированных банках, до четырех изделий из крокодильей кожи, до трех раковин гигантского стромбуса, до четырех мертвых морских коньков, до одного килограмма щепки агарового дерева и до 24 миллилитров агарового масла.
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Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры
Не каждая конфискация товаров таможней заканчивается штрафами. При незначительных нарушениях дело может быть закрыто по решению Ведомства по охране животных. Часть контрабандистов отделывается административными штрафами, но несколько десятков случаев в год передается в прокуратуру для возбуждения уголовных дел. На фото - гриф гитары из бразильского розового дерева.
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Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры
Получить исчерпывающую и наглядную информацию о том, что и из каких стран нельзя ввозить в Германию без специальных разрешений и документов, можно на сайте немецкой таможни и министерства финансов: www.artenschutz-online.de
Автор: Максим Нелюбин