 Авиакомпании просят США и ЕС ввести единые программы тестирования на SARS-CoV-2 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.07.2020

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Мир

Авиакомпании просят США и ЕС ввести единые программы тестирования на SARS-CoV-2

Единые правила тестирования на коронавирус помогут восстановить авиасообщение между континентами, говорится в обращении, подписанном руководителями крупных авиакомпаний.

Сотрудница лаборатории проводит тест на коронавирус в аэропорту Франкфурта-на-Майне

Демонстрация технологии тестирования в аэропорту Франкфурта-на-Майне

Несколько авиакомпаний обратились к руководству Евросоюза и США с просьбой ввести единые программы тестирования на коронавирус. Такие меры помогли бы восстановить авиасообщение между континентами, говорится в письме на имя вице-президента США Майка Пенса и комиссара ЕС по внутренним делам Илвы Йоханссон, отправленном во вторник, 21 июля.

"Мы осознаем, что тестирование влечет за собой ряд сложностей", - отмечается в письме, подписанном главами таких авиакомпания, как Lufthansa, American Airlines, United Airlines, а также международного авиационного холдинга International Airlines Group.

Как заявил в тот же день представитель немецкой авиакомпании Lufthansa, на примере аэропорта во Франкфурте-на-Майне видно, как может функционировать подобное тестирование.

Тестирование в аэропорту

Тестирование по методике полимеразной цепной реакции (PCR) во франкфуртском аэропорту проводится в качестве эксперимента уже около месяца. На территории аэропорта расположена лаборатория, процесс взятия теста длится не более 3-4 минут, стоимость простого теста 59 евро - результаты готовы через 6-8 часов, стоимость экспресс-теста - 139 евро, результаты готовы через три часа. Они направляются прошедшему тест через мобильное приложение.

Из-за разразившейся пандемии коронавируса трансатлантические перелеты были сильно ограничены. В середине марта Дональд Трамп ввел запрет на въезд в США для прибывающих из государств Шенгенской зоны. 16 июля Совет Евросоюза сообщил, что беспрепятственный въезд в ЕС будет открыт для жителей 12 государств - Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая. Въезд из США в Европу пока остается под запретом.

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    Автор: Марина Барановская


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