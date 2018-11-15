 Абэ обещал Путину не размещать базы США на Курилах | Новости из Германии о России | DW | 16.11.2018

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Россия

Абэ обещал Путину не размещать базы США на Курилах

Премьер-министр Японии дал соответствующие заверения на случай возвращения Россией части южных Курильских островов. Об этом сообщает The Asahi Shimbun.

Синдзо Абэ и Владимиро Путин на экономическом форуме во Владивостоке

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сказал президенту России Владимиру Путину, что его страна не позволит США разместить свои военные базы на острове Шикотан и островах Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, даже если Россия вернет эти острова Японии на основании Совместной советско-японской декларации 1956 года. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщила газета The Asahi Shimbun со ссылкой на источники в японском правительстве.

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По словам собеседников издания, правительство Японии планирует начать конкретные переговоры по данному вопросу с Соединенными Штатами. Газета отмечает, что Абэ стремится развеять опасения Путина по поводу возможности размещения американских баз на этих двух островах, которые Япония надеется получить до возврата двух других Курильских островов - Кунашир и Итуруп. Правительство в Токио уже давно настаивает на возвращении Москвой всех четырех островов, которые были захвачены советской армией в конце Второй мировой войны.

Опасения России и заверения Японии

В японо-американском договоре о безопасности и японо-американском соглашении о статусе войск США (SOFU) прописано, что американские войска обязаны защищать Японию. Это может быть истолковано так, что США вправе затребовать размещения американских военных баз в любом районе Японии.

В конце 2016 года глава секретариата Национального совета безопасности Японии Сётаро Яти на консультациях с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым не исключил, что после передачи островов Хабомаи и Шикотан на них могут быть размещены базы США. Это завело переговоры в тупик.

Впоследствии премьер-министр Японии Абэ напрямую сообщил Путину, что американских баз на этих двух островах не будет. Аналогичные заверения дал Патрушеву и Сётаро Яти, сообщает газета The Asahi Shimbun.

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    Автор: Ирина Филатова


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Контекст

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Ссылки в интернете

Статья The Asahi Shimbun

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