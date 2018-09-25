Абрамович проиграл иск швейцарскому издательству

Роман Абрамович во вторник, 25 сентября, проиграл семимесячную тяжбу против швейцарского издательства, от которого российский олигарх требовал не допустить публикацию информации о причинах, побудивших власти альпийской страны отказать ему в получении вида на жительство.

Как сообщает британская газета The Guardian, Абрамович в июле 2016 года обратился за видом на жительство, рассчитывая обосноваться на эксклюзивном горнолыжном курорте Вербье. Кантон Вале, в котором находится курорт, первоначально принял заявление Абрамовича на том основании, что его финансовое состояние сделает его "интересным налогоплательщиком" для региона. Но федеральные власти после заключения полиции Швейцарии пришли к иному мнению. Правоохранители сделали вывод, что Абрамович представляет "угрозу общественной безопасности и репутационный риск" для страны.

Подозрение в отмывании денег

Полиция Швейцарии, в частности, указала, что в отношении олигарха были "подозрения в отмывании денег и предполагаемых контактах с преступными организациями", а также имелись основания полагать, что активы заявителя, по крайне мере частично, имеют "незаконное происхождение",отмечает The Guardian.

В 2017 году олигарх отозвал свое прошение, а его адвокат пытался добиться внесения изменений в отчет федеральной полиции. По утверждениям защитника, "любое предположение о том, что Абрамович причастен к отмыванию денег или контактам с криминальными организациями, является абсолютно ложным. Абрамович никогда не был обвинен в участии в отмывании денег и не имел судимостей. Он никогда не имел и не подозревался в связях с преступными организациями." Адвокат также отметил, что Абрамович никогда не обвинялся в Швейцарии.

В феврале олигарху удалось добиться запрета на любое упоминание полицейского отчета в средствах массовой информации. Издательство Tamedia оспорило это решение в федеральном суде, который в конечном итоге встал на сторону журналистов.

Смотрите также:

Самые большие яхты в мире Паруса до небес "Sailing Yacht A" - самая большая парусная яхта в мире. Ее длина - 143 метра, ширина - 25 метров. Высота мачт над уровнем воды достигает около ста метров. Яхта построена в немецком городе Киле на верфи компании Nobiskrug для российского миллиардера Андрея Мельниченко. У нее есть, среди прочего, собственная подводная лодка. Стоит такая яхта около 400 миллионов евро.

Самые большие яхты в мире Отделка с нарушением? Еще когда она строилась, яхта российского миллиардера попала в поле зрения экологов. Лондонское Агентство экологических расследований (EIA) утверждает, что в ее отделке использовано тиковое дерево из Мьянмы, которое добывается незаконно. Представители Мельниченко назвали обвинения EIA "ложными" и "безосновательными", а Nobiskrug уверяет, что все материалы были сертифицированы.

Самые большие яхты в мире "А" для Андрея и Александры Эта яхта (она называется "А") также была построена на верфи в Киле для российского миллиардера Андрея Мельниченко. Цена судна составила предположительно 300 млн долларов. Название яхты - это первая буква в именах владельцев: самого Андрея и его супруги Александры. На яхте - 14 спальных мест для хозяев и гостей. Обслуживают их 34 человека.

Самые большие яхты в мире 620 миллионов плюс противоракеты Длина яхты "Azzam" - 180 метров. Яхта была построена в 2013 году на немецкой верфи Lürssen. Ее стоимость составила 620 млн долларов. Система противоракетной обороны, которой снабжена яхта, в эту цену не входит. Владельцем "Azzam" является Халифа бен Заид Аль Нахайян, президент ОАЭ и правитель эмирата Абу-Даби, чье состояние оценивается в 15 миллиардов долларов США.

Самые большие яхты в мире Восемь палуб, триста человек Второй по величине в мире считается яхта "Fulk Al Salamah", длина которой составляет 164 метра. Яхта построена по заказу султана Омана на итальянской верфи Marriotti в Генуе. Она - восьмипалубная, и обслуживают ее 300 человек экипажа.

Самые большие яхты в мире Винный погреб и пуленепробиваемые окна Всего на один метр уступает яхте султана судно российского миллиардера Романа Абрамовича "Eclipse". Ее длина составляет 163 метра. Яхта была построена в 2010 году на верфи немецкой фирмы Blohm + Voss и обошлась владельцу, по подсчетам экспертов, в 1,2 миллиарда долларов США.. В ней 11 VIP-кают, 2 бассейна, винный погреб, две посадочных площадки для вертолетов и пуленепробиваемые окна.

Самые большие яхты в мире Два уровня для президента На той же гамбургской верфи, что и яхта Романа Абрамовича, построена и яхта "Graceful". Точнее, начали строить ее в России, а в Гамбурге перестроили и усовершенствовали проект. Она меньше по размерам, чем предыдущие мега-яхты, но в роскоши им не уступает. Мастер-каюта владельца яхты занимает два уровня. А владельцем этим, как собщают западные СМИ, является Владимир Путин.

Самые большие яхты в мире Футбольный брат Яхта "Topaz" длиной 147 метров принадлежит владельцу футбольного клуба "Манчестер Сити" Мансуру бен Заиду Аль Нахайяну, брату президента Объединенных Арабских Эмиратов. Автор проекта - известный британский дизайнер Тим Хейвуд. Яхту строили четыре года на верфях Lurssen в Бремене и спустили на воду в июне 2012 года. Цена - 527 млн долларов. Автор: Виктор Вайц

