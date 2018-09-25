 Абрамович проиграл иск швейцарскому издательству | Новости из Германии о Европе | DW | 25.09.2018

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Европа

Абрамович проиграл иск швейцарскому издательству

Олигарх требовал не допустить публикацию информации о причинах, побудивших Берн отказать ему в виде на жительство. Полиция конфедерации посчитала, что Абрамович несет "репутационный риск" для страны.

Роман Абрамович

Роман Абрамович

Роман Абрамович во вторник, 25 сентября, проиграл семимесячную тяжбу против швейцарского издательства, от которого российский олигарх требовал не допустить публикацию информации о причинах, побудивших власти альпийской страны отказать ему в получении вида на жительство.

Контекст

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Как сообщает британская газета The Guardian, Абрамович в июле 2016 года обратился за видом на жительство, рассчитывая обосноваться на эксклюзивном горнолыжном курорте Вербье. Кантон Вале, в котором находится курорт, первоначально принял заявление Абрамовича на том основании, что его финансовое состояние сделает его "интересным налогоплательщиком" для региона. Но федеральные власти после заключения полиции Швейцарии пришли к иному мнению. Правоохранители сделали вывод, что Абрамович представляет "угрозу общественной безопасности и репутационный риск" для страны.

Подозрение в отмывании денег

Полиция Швейцарии, в частности, указала, что в отношении олигарха были "подозрения в отмывании денег и предполагаемых контактах с преступными организациями", а также имелись основания полагать, что активы заявителя, по крайне мере частично, имеют "незаконное происхождение",отмечает The Guardian.

В 2017 году олигарх отозвал свое прошение, а его адвокат пытался добиться внесения изменений в отчет федеральной полиции. По утверждениям защитника, "любое предположение о том, что Абрамович причастен к отмыванию денег или контактам с криминальными организациями, является абсолютно ложным. Абрамович никогда не был обвинен в участии в отмывании денег и не имел судимостей. Он никогда не имел и не подозревался в связях с преступными организациями." Адвокат также отметил, что Абрамович никогда не обвинялся в Швейцарии.

В феврале олигарху удалось добиться запрета на любое упоминание полицейского отчета в средствах массовой информации. Издательство Tamedia оспорило это решение в федеральном суде, который в конечном итоге встал на сторону журналистов.

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    Автор: Виктор Вайц


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