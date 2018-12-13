Аборты в Германии: что не допускает закон

На сайте немецкого врача Кристины Хенель (Kristina Hänel) содержалась информация о медицинской услуге по искусственному прерыванию беременности. За это год назад административный суд Гисена приговорил ее к штрафу в размере 6000 евро. Врач подала апелляцию, которую в октябре 2018 года рассматривал уже земельный суд Гисена. В соответствии с вынесенным им вердиктом наказание за информацию об аборте осталось в силе.
Случай Кристины Хенель - не единственный. Двум другим врачам из Касселя, которые также информировали пациентов о возможности сделать аборт, еще предстоит ответить перед судом. Дело в том, что в Уголовном кодексе Германии есть параграф 219а, который запрещает публичное информирование о собственных или чужих услугах по прекращению беременности и предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Принятое осенью судебное решение вызвало в Германии большую дискуссию. Многие ее участники выступают с требованием обеспечить права женщин, оказавшихся перед фактом нежелательной беременности, на получение информации и отменить параграф 219а.
Демонстрация в поддержку Кристины Хенель в Берлине
Дебаты на эту тему последние месяцы занимали и правительственную коалицию, где мнения также значительно расходятся. 12 декабря был достигнут компромисс: параграф 219а все же решено сохранить, но к нему будут внесены дополнения. Новый законопроект представят в январе 2019 года. В нем, в частности, право предоставлять контактные данные врачей, к которым можно обратиться за консультацией, будет закреплено за Федеральной врачебной палатой и Федеральным ведомством просвещения в области здравоохранения. Также ожидается, что будет прописано, каким образом врачи и клиники смогут информировать о том, что проводят процедуру аборта.
Аборты в Германии: правовые нюансы
Искусственное прерывание беременности в принципе запрещено немецким законом, но при определенных обстоятельствах наказанию это не подлежит. Женщина, желающая сделать аборт, должна пройти специальное собеседование в имеющем государственную лицензию консультационном центре. Это делается для того, чтобы она не принимала такое решение только исходя из своего тяжелого материального положения. А также чтобы убедиться, что это собственное решение женщины и на нее никто не оказывает давления. Обратиться можно, например, в такие организации, как Красный Крест и Pro Familia. Затем беременной предоставляется минимум три дня на раздумье.
Консультация - в Германии основное условие для принятия решения об аборте
Если после этого она свое решение не меняет, проводится операция. Причем делать ее имеет право только врач, причем тот, который до этого не консультировал пациентку. Прерывание беременности возможно только при сроке до 12 недель (даже если зачатие произошло в результате изнасилования), а по его истечении - лишь при наличии чрезвычайной угрозы физическому или психическому здоровью женщины или если у плода обнаружены серьезные патологии.
Стоимость медицинской услуги
То, на чьи плечи ляжет покрытие расходов по оплате аборта, зависит от ряда предпосылок. В случае если искусственное прерывание беременности производят по медицинским либо социальным (беременность в результате изнасилования) показаниям, стоимость процедуры покрывает касса медицинского страхования.
Если женщина не в состоянии оплатить аборт (скажем, она является получателем социальной помощи для малоимущих), затраты может взять на себя государство. Если же пациентка платежеспособна, а беременность хочет прервать при отсутствии каких-либо специальных рекомендаций, то ей придется оплатить процедуру из собственного кошелька. В Германии стоимость аборта, по данным организации Pro Familia, колеблется от 250 до 570 евро.
Данные статистики по абортам
В последнее десятилетие число абортов в Германии постоянно снижается. И лишь в 2017 году оно слегка возросло. Согласно сведениям Федерального статистического ведомства, в прошлом году в ФРГ было зарегистрировано более 100 тысяч абортов. Это на 2,5 процента больше, чем в 2016 году. Зато количество новорожденных в 2017 году составило почти 800 тысяч, что значительно перекрывает количество абортов.
Ошибается тот, кто думает, что в основном аборты делают не сведущие в вопросах контрацепции несовершеннолетние девочки. Таковых, по статистике за 2017 год, всего три процента. Подавляющее же число тех, кто решается на искусственное прерывание беременности, - молодые женщины в возрасте от 18 до 34 лет (72 процента). Причем 39 процентов женщин, не пожелавших оставить ребенка, состоят в законном браке.
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Автор: Наталия Королева, Максим Нелюбин, Владимир Фрадкин