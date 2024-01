Zita. Loly. Modă

Un atelier mic, discret, pe o stradă laterală liniștită, departe de centrul agitat al Bucureștiului. "Croitorie" scrie, mare, pe un panou deasupra intrării. Atât. Nimeni nu s-ar gândi că în acest loc fără pretenții sunt create piese vestimentare extraordinare, semnate de creatoarea de modă Zita Moldovan din București.

În vârstă de 43 de ani, Moldovan este una dintre cele mai cunoscute personalități din minoritatea romilor din România. Ea este actriță și co-fondatoare a trupei de teatru feminist rom Giuvlipen, precum și prezentatoare TV cu o bogată experiență în emisiuni consacrate romilor. Iar ca designer de modă de etnie romă, ea sparge tiparele.

Creatoarea de modă Zita Moldovan este şi actriţă. Aici, la machiaj, într-un teatru din Bucureşti Imagine: Keno Verseck/DW

Online, creațiile vestimentare cu influențe rome (ori care doar pretind acest lucru) se află la numai un click distanță. Este vorba, în general, de fuste viu colorate cu modele florale. Mai găsești, de asemenea, și câțiva creatori de modă europeni, ei înșiși romi, care vând tricouri sau hanorace cu glugă, însoțite de mesaje antirasiste sau simboluri rome, cum ar fi roata pe un fundal albastru și verde. Ei mai oferă și haute couture (croitorie de lux), care cu greu poate fi purtată în viața de zi cu zi.

Moda potrivită pentru uzul zilnic

Zita Moldovan propune un concept diferit cu brandul ei de modă Loly (numele vine de la cuvântul lolo, care înseamnă roșu). Principalul ei obiectiv este de a crea haine de zi cu zi, cu accente clare, dar nu copleșitoare. Moldovan se ghidează după tendințele actuale din modă. Deseori ea observă opțiunile vestimentare ale tinerilor din mediul urban și adaugă elemente stilistice din vestimentația tradițională romă, mai ales cea pentru femei: culori îndrăznețe, modele florale, bijuterii cu simboluri. Una dintre cele mai bine vândute piese ale sale este o jachetă cu glugă, cu un model floral aplicat pe un fundal simplu, alb, galben, roșu, verde, albastru sau negru. Vara trecută, ea a creat o colecție denim care combină materialul de blugi gri-albastru cu țesături cu motive florale colorate.

Zita Moldovan la machiaj Imagine: Keno Verseck/DW

Zita Moldovan spune că încă din copilărie îi plăcea să scotocească prin garderoba mamei sale, să se costumeze și să spună poezii la sărbătorile de familie. Ea provine din micul oraș transilvănean Reghin, unde sașii transilvăneni, maghiarii, românii și romii au trăit împreună timp de secole. Tatăl ei a fost profesor de matematică la un liceu, iar mama ei a lucrat într-o afacere de artizanat.

Un caz flagrant de rasism

Zita Moldovan spune că, personal, nu s-a gândit multă vreme la rasism în copilărie și tinerețe. "Întotdeauna am știut că sunt de etnie romă și am crezut că este normal", spune ea. "Am locuit într-o clădire prefabricată cu vecini români și maghiari. Toată lumea știa că suntem romi și a acceptat acest lucru ca fiind normal. Acest lucru avea probabil legătură și cu statutul social al tatălui meu, care era profesor, ceea ce nu este foarte frecvent în rândul romilor."

Însă Zita Moldovan avea să se lovească de un caz flagrant de rasism cu puțin timp înainte de a părăsi școala. Era una dintre cele mai bune și mai populare eleve din anul ei și, deci, candidatul favorit al colegilor pentru a găzdui marea ceremonie de absolvire. Cu toate acestea, directorul i-a spus în față că este inacceptabil ca o "țigancă" să prezinte ceremonia. "Am fost șocată și i-am spus că nu voi accepta", povestește Zita Moldovan. "Am făcut apoi un sondaj scris. Pentru că eram populară, toată lumea voia ca eu să prezint ceremonia. M-am dus la director cu rezultatul votului, l-am pus pe masă și i-am spus: Uite, domnule, cum stă treaba. Dar, fiți atent, nu voi prezenta eu ceremonia, faceți-o dumneavoastră!"

Artista pe scena unui teatru din Bucureşti Imagine: Keno Verseck/DW

"Tata a fost supărat, dar a încercat să își ascundă mâhnirea, spunându-mi că balul de absolvire nu merită să fie prezentat de mine, fiindcă eu sunt făcută pentru lucruri mult mai bune."

Revoluție în fustă scurtă

"Lucrul mai bun" pentru Zita Moldovan a fost să studieze la Academia de Teatru din Cluj, chiar dacă tatăl ei ar fi preferat ca ea să aleagă o "profesie mai stabilă" decât cea de actriță.

Acestea se întâmplau la scurt timp după trecerea în noul mileniu, în al doilea an de facultate, când Zita Moldovan a avut ocazia de a prezenta o dată pe lună o emisiune pentru romi la televiziunea regională din Cluj-Napoca. Ea a acceptat, iar de atunci a rămas fidelă televiziunii și după ce s-a mutat la București în 2005, unde a prezentat diverse programe pentru romi.

Zita Moldovan a studiat la Academia de Teatru din Cluj Imagine: Keno Verseck/DW

Zita spune că abia în anii de studenție a început să înțeleagă cum se manifestau rasismul și anti-țigănismul în România și cum acestea îi afectau pe romi - situație care pe ea, în calitate de copil unic protejat, nu a afectat-o în mod deosebit. În același timp, explică ea, în calitate de prezentatoare de televiziune, când a intrat din ce în ce mai mult în contact cu mișcarea politică a romilor, a întâlnit multe lucruri care îi erau străine. "De exemplu, ca prezentatoare trebuia să port o fustă lungă, așa cum fac romii tradiționali, dar eu nu am crescut așa și nu am vrut să reprezint ceva ce nu mă caracteriza. Așa încât am prezentat programul TV în fustă scurtă. A fost o mică revoluție", spune Zita râzând.

Eleganță și demnitate

Creatoarea de modă și-a găsit un fel de suflet pereche în trupa de teatru feministă romă Giuvlipen, pe care a fondat-o în 2013 împreună cu actrița Mihaela Drăgan și în care joacă de atunci. Însă domeniul în care îi place cel mai mult să se exprime în mod creativ este designul vestimentar. Ea și-a creat prima colecție intitulată "Romani Dreams" în 2016, urmată de alte câteva zeci de colecții de atunci.

Zita Moldovan afirmă că dorește ca moda ei să nu fie pur și simplu doar exotică și elegantă. "Hainele mele sunt inspirate din moda tradițională romă, fiind reinterpretări în acest sens", spune Zita Moldovan. "Doar că nu fac orice fel de haine la modă și sper ca oamenii care îmi cumpără hainele să înțeleagă acest lucru. Hainele mele au un context politic, eu creez o viziune și în creațiile mele vorbesc despre istorie, despre principii și despre faptul că nu doar porți, pur și simplu, anumite haine".

Clienții ei sunt în principal străini și mai puțini din România (cei din țară sunt în parte romi sau activiști). Explicația este că moda ei nu corespunde gustului maselor și, în plus, are o notă politică. "În România sunt rapid catalogată drept activistă, dar pe oameni nu-i interesează. În general ceea ce fac nu stârnește decât puține reacții."

Zita Moldovan la centrul cultural "Working Art Space and Production" din Bucureşti unde sunt expuse și hainele sale Imagine: Keno Verseck/DW

La București, într-un centru de artă și cultură alternativă - "Working Art Space and Production" - găzduit într-o fostă clădire de fabrică, a fost organizată o expoziție a artiștilor romi din întreaga Europă, cu picturi, filme, instalații, dar și cu rochii speciale create de Zita Moldovan. Una dintre ele este o rochie de damă, a cărei jumătate superioară este realizată din tafta neagră lucioasă, în timp ce jumătatea inferioară și o parte din mâneci sunt realizate din țesătură de culoare roșie, cu flori și modele. Este o rochie care emană eleganță și demnitate.

"Eu nu îmbrac oamenii"

"În România vin oameni la mine și mă întreabă dacă pot să le fac o fustă tradițională frumoasă pentru un festival sau un alt eveniment, cum sunt cele purtate de romi. Însă eu nu fac așa ceva. Nu îmbrac oamenii și nu-mi place când oamenii se îmbracă fără să știe nimic despre noi, despre faptul că am fost sclavi, ori despre ura pe care o înfruntă romii care se îmbracă în mod tradițional", a explicat Zita Moldovan.

"Ar fi bine dacă și noi, romii, am fi mai recunoscuți în domeniul modei. Multe case de modă mari au adoptat simboluri ale culturii noastre, cum ar fi roata, dar fără să ne menționeze. Ca să nu mai vorbim de faptul că nu au luat niciodată poziție împotriva discriminării romilor și a rasismului. Acest lucru trebuie să se schimbe."