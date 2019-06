Zinaida Greceanîi: PDM trebuie să asigure o transferare pașnică a puterii

Situația politică de la Chișinău rămâne în continuare tensionată. Pe de o parte, noua majoritate parlamentară creată de blocul ACUM și Partidul Socialiștilor a ales un nou Guvern sub conducerea Maiei Sandu și, de aproape o săptămână, adoptă legi pentru a scoate Republica Moldova din captivitate. Pe de altă parte, Partidul Democrat, aflat până acum la guvernare, nu vrea să cedeze puterea și declară că este unica guvernare legitimă. DW a realizat un interviu cu noul președinte al Parlamentului, Zinaida Greceanîi, despre posibilele scenarii de ieșire din criza politică, dar și despre presiunile din partea Partidului Democrat.

DW: Timp de trei luni, societatea moldovenească a așteptat un deznodământ optimist al parlamentarelor din 24 februarie, dar acum o săptămână, lucrurile au luat o cotitură neașteptată. Blocul ACUM și PSRM s-au înțeles pe ultima sută de metri să creeze o majoritate parlamentară și să evite anticipatele. Însă PDM refuză să cedeze puterea și să recunoască noul Guvern, continuând să se mențină la putere. În aceste condiții Republica Moldova s-a pomenit cu două guverne care își revendică legitimitatea, o situație socială tensionată și prognoze îngrijorătoare. Cum credeți, a fost corectă decizia pe care a luat-o PSRM împreună cu blocul ACUM de a crea o coaliție?

Zinaida Greceanîi: Știți ce este important când noi am format această majoritate parlamentară, pentru că noi nu avem un acord de coaliție? Noi avem o înțelegere a acestei majorități parlamentare, pe care sigur că am pus-o pe hârtie și au semnat-o toți cei 35 de deputați din fracțiunea socialiștilor și 26 din blocul ACUM. Lucrul acesta este foarte important. S-ar părea că sunt două forțe politice care nu au nici viziuni politice comune, nici ideologie, dar este important pentru țară. Eu nu minimizez rolul Moldovei pe arena internațională, dar pentru Moldova, care este o țară mică, este important ca politicienii să se bată în campanie electorală, iar după campania electorală ar fi bine ca toți să se unească împreună și să se găsească cum să muncească pentru binele țării, cum să asigure o stabilitate. În ultimii nouă ani am avut foarte multă instabilitate, care ne-a dus faimă negativă peste hotarele țării. Din păcate poporul este descurajat și de aceea este foarte important să inspirăm încredere că uite, este o guvernare care poate să-și lase ambițiile politice, muncesc pentru țară. Eu am menționat că, chiar dacă suntem mici, să știm să fim prieteni cu toată lumea, nu cu cineva împotriva cuiva.

Noi înțelegem că vocea noastră pe arena internațională nu este atât de importantă, de aceea noi trebuie să folosim vocea noastră înțelept și în interesul poporului. Și asta am demonstrat, că ceea ce am făcut se părea că este imposibil, lumea a acceptat, și comunitatea internațională. Da, aceștia care mai sunt la guvernare și și-au păstrat forțele și au capturat statul Republica Moldova, de aici și vine declarația noastră pe care am adoptat-o de comun acord cu toți cei 61 de deputați - declarația de stat capturat și pașii care reies din aceasta, înseamnă că este și un apel către comunitatea internațională să ne susțină. Chiar dacă ar spune unele cancelarii internaționale că nu ne implicăm în treburile interne - nu vă implicați în treburile interne, dar voi sunteți partenerii noștri de dezvoltare, ajutați-ne ca în Moldova să se instaleze o guvernare care poate aduce beneficii și o schimbare nu doar pe hârtie. Noi am făcut promisiuni de care vreți, că noi suntem țară de succes în nouă ani de zile. Din păcate încrederea populației în integrarea europeană a căzut brusc. În 2009, pe când eu eram prim-ministru, 70% din populație era pentru integrare europeană. Și după toată mizeria care s-a întâmplat, această încredere a căzut brusc și a ajuns la 35%. În ultimul timp era 38%, dar oricum nu este o încredere masivă.

De aceea trebuie să fie fapte reale, nu să adopți doar legi europene. Noi avem ce învăța și din Vest, și din Est, și noi cu toții trebuie să trăim bine. Acesta este interesul. Noi nu suntem o piață de desfacere mare. Noi trebuie să trăim bine cu toți ca aici să producem și să putem să exportăm și în Vest, și în Est, și în toate statele, inclusiv în SUA.

Noi avem tot mai multă susținere. Eu aceasta am menționat și în ședința în plen a Parlamentului. Chiar și instituții de stat vin în susținerea actualului Guvern și e păcat că cei care trebuie să plece blochează accesul în instituțiile statului.

”Presiune nu s-a făcut”

În perioada negocierilor, PSRM a făcut foarte multe vizite la Moscova. S-a pus presiune pe dvs. din partea Federației Ruse sau altor actori?

Niciodată. Din păcate, în precedenta legislatură a Parlamentului, noi PSRM eram acei care am avut o relație bună cu colegii noștri din Duma de Stat a Federației Ruse. De aici și vizitele atât de dese. Și la Adunarea Parlamentară a CSI mergeam doar eu ca președinte de fracțiune și cu membrii din fracțiunea noastră. Ceilalți aveau interdicție de doi ani și jumătate de a pleca în Federația Rusă. Presiune nu s-a făcut. Ei au spus: „Voi trebuie să luați decizia”. Unica, ce vrem noi - așa spuneau pe atunci - este ca viitorul Guvern să asigure o stabilitate în țară. Nimeni nu este interesat ca în Moldova să mai fie vreun conflict. Nimănui nu-i trebuie asta. Le trebuie poate doar celor care au capturat statul. Iar Curtea Constituțională nu trebuie să introducă noi norme în Constituție, dar să o tălmăcească corect. Că nu poți să prefaci trei luni în 90 de zile. Aceasta este ridicol.

Totuși, PDM nu este dispus să cedeze. Am văzut că Pavel Filip convoacă ședințe cu șefii instituțiilor publice centrale și locale, iau decizii. De asemenea, susținătorii lor au instalat corturi în fața instituțiilor statului și îngrădesc accesul noilor miniștri în acele sedii. Cum credeți, cât va continua acest blocaj?

Eu cred că PDM trebuie să asigure o transferare pașnică a puterii și să nu scoată ei lumea sub presiune în stradă. Bătrânele acelea care stau în fața Procuraturii nici nu înțeleg pentru ce stau acolo. Și acest lucru, se vorbește în toată mass media, se face contra plată. Cei din organele de forță, poliția trebuie să asigure ordinea publică, dar nu trebuie să îngrădească accesul în instituțiile statului celor care sunt legal aleși de către popor. Avem guvern legal investit, în termeni legali, de aceea noi am făcut și apelul către cei din organele internelor. Am spus că ofițerii au depus jurământul de credință patriei și nu partidului politic, de aceea ar trebui să se conformeze legii.

Cât va dura această coaliție, care, după cum ați spus și dvs., a lăsat pentru prima dată în istoria țării ambițiile politice și geostrategice la o parte, și care sunt planurile de viitor?

La investirea Guvernului, doamna Prim-ministru a spus că această guvernare poate să dureze și jumătate de an și un an și patru ani. Eu una mi-aș dori - să fie o guvernare stabilă. Fiindcă chiar și componența Guvernului despre aceasta vorbește. Noi, socialiștii, am lăsat absolut toate ambițiile. Noi avem doi membri ai Guvernului pe care i-am delegat, dar ei nu sunt membri de partid și niciodată nu au fost membri PSRM. Este important ca să fie specialiști. Domnul Șova, care este ministru pe reintegrare este un specialist care de o viață se ocupă de domeniul acesta. Domnul Voicu este din organele de forță. Ceilalți miniștri propuși din partea blocului ACUM, noi am spus că ei sunt comuni, pentru că au studii bune, au experiență inclusiv peste hotare. Și chiar mă bucur. Pe unii din ei îi cunosc foarte bine, au activat împreună cu mine în guvernul pe care l-am condus. De aceea, eu cred că o să facă față lucrurilor și o să mergem pe reformele care sunt necesare Republicii Moldova.

”O să fie proteste pașnice”

În ultimul timp majoritatea parlamentară PSRM - ACUM este atacată de PDM cu acuzația că ar fi acceptat niște condiții ale Federației Ruse privind o posibilă federalizare a țării. Există totuși un document secret dintre PSRM și ACUM sau sunt doar speculații?

Noi chiar astăzi am oferit funcții celor din PDM, când am repartizat comisiile parlamentare, conform regulamentului, inclusiv și o funcție de vicepreședinte al Parlamentului. Noi îi respectăm, i-am chemat să vină la Parlament, să muncim așa cum trebuie. Ce fel de document secret? Noi am semnat împreună, am ieșit și am spus că această înțelegere dintre blocul ACUM și PSRM este o înțelegere la care noi am convenit. Această înțelegere prevede ce trebuie să adoptăm pas cu pas. La început era o neîncredere între noi, dar acum se muncește. Mie îmi place cum muncește Parlamentul. Și toți au un singur interes - ca acest Guvern să intre în deplină forță. Cât va dura această situație? Sigur noi nu ne dorim să chemăm lumea la protest, dar dacă o să-i chemăm, o să fie proteste pașnice, să facem presiune asupra PDM ca să plece de la guvernare în mod civilizat. Și contăm foarte mult pe susținerea partenerilor externi.

Cât despre un plan de federalizare vreau să vă spun că noi nu am avut așa ceva. Nu am avut noi nici un fel de acord, nici cu PDM, nici cu nimeni, și nu am vorbit de vreun plan de federalizare. Lucrul acesta acuma este imposibil, fiindcă pentru aceasta trebuie să treci mai multe proceduri legale. Eu am avut întrevederi și cu ambasadorii din UE, și cu ambasadorul din SUA și le-am spus foarte deschis și foarte sincer - nu este posibil în așa situație și cred că nici în viitor. Moldova este stat unitar și de aceea noi trebuie să soluționăm problema conflictului transnistrean în comun cu partenerii noștri externi, în formatul care există sau poate să-l mai schimbăm. Eu poate o spun mai emotiv, dar cred că trebuie să ne așezăm la masă, să ne cerem scuze reciproc unii de la alții și să spunem că trebuie să dezvoltăm țara.