Ziare.com: Un protest unic in Romania - In cele peste 300 de zile, am trecut de la "Nu ne fortati sa plecam!" la "Luati-va mizeriile si plecati!"

Daca in urma cu un an protestatarii veneau cu valize in amintirea romanilor fortati sa plece in strainatate, acum aceleasi valize transmit Puterii un alt mesaj: "Plecati voi!". Radu Vancu, unul dintre initiatorii miscarii "Va vedem din Sibiu", ne-a explicat cum a fost gandit acest protest unic in Romania.



"Noi am inteles de la bun inceput ca va fi un maraton, nu un sprint, si ca trebuie sa facem un fel de management al energiei ca sa rezistam cat va fi nevoie pana cand aceste legi ale Justitiei in forma lor aberanta vor fi retrase.



Ne-am gandit sa folosim formula aceasta a flashmob-ului de un sfert de ora zilnic, pentru ca eram convinsi ca asa ne vom putea administra mai bine energia. Nu eram siguri daca vom reusi sa mentinem asta cateva luni sau un an (iata ca se implineste aproape un an de cand suntem zilnic in strada), dar stiam ca alte sanse nu avem, ca daca vom incerca sa permanentizam un mars in fiecare seara sau asa ceva, vom esua. Am sperat ca un protest pe modelul picaturii chinezesti (o cantitate mica de timp, insa administrata zilnic) va construi o presiune suficienta si va atrage o atentie suficienta din partea media si a institutiilor europene cat sa devina incomod pentru PSD. Am sperat ca vom reusi si cred ca am reusit", ne-a spus Radu Vancu.



O Romanie europeana, captiva unor politicieni anti-europeni



Intrebat ce crede el ca au reusit sa obtina pana acum, Radu Vancu a punctat cele mai importante efecte ale miscarii "Va vedem din Sibiu".



"Pe termen foarte scurt principalul succes a fost acela ca institutiile europene, ma refer in primul rand la Parlamentul European, au inteles ca naratiunea strazii este cea adevarata. Faptul ca noi stam in strada si cerem o Romanie europeana, cu valori europene (in primul rand statul de drept!) este revendicarea unei Romanii profunde, pe care politica ei nu o mai reprezinta. Atunci cand ne-au invitat la Bruxelles au inteles ca exista o Romanie europeana, care momentan este captiva unor politicieni anti-europeni. Acesta este castigul cel mai important pe termen scurt.



Pe termen mediu succesul a constat in construirea unei comunitati sibiene. Oameni din foarte multe zone si categorii ale Sibiului - din fundatii comunitare, din asociatii ecologiste, din mediul privat, din mediul cultural, din mediul universitar, muncitori, oameni care vin direct la protest din turele lor de la fabrici - au coagulat constituind o comunitate sibiana care va functiona si dupa ce scopul protestului va fi atins. S-au nascut deja proiecte in jurul acestei comunitati si acesta mi se pare castigul pe termen mediu.

