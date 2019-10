Ziare.com: Uitati-va bine la Gabriela Firea! Si obisnuiti-va!

Gabriela Firea a acoperit-o pe dna Dnacila si le-a transmis PSD-istilor ca au din nou un lider pe modelul pe care si-l doresc si ca este pregatita sa intre in functie.



Singurul rol pe care Viorica Dancila il mai are este sa bifeze ajungerea in turul al doilea al prezidentialelor, obiectiv la care se lucreaza intens nu numai la nivel de partid.



A nu ajunge in turul al doilea pentru prima data in 30 de ani ar insemna pentru PSD un soc major, care ar impinge partidul spre o probabila explozie finala.



Daca, in schimb, candidatul sau ajunge in turul al doilea, PSD reuseste sa reechilibreze cumva scena, transmitand ca in continuare exista doi mari actori si ceva plevusca pe alaturi, deci nimic fundamental nu se schimba. Si adevarul e ca nici nu se schimba.



Acest joc scapa ambele partide de o belea: PNL scapa de USR, iar grupul care va prelua PSD scapa de Ponta.



Si daca ii iese acest obiectiv, PSD poate trece la redresare. Evident ca Viorica Dancila nu are cum sa castige prezidentialele, nici macar multi dintre pesedisti nu cred ca vor asta cu adevarat, pentru ca ar insemna ca puterea in partid sa fie preluata de oamenii invingatoarei.



Iar cei care se pregatasc sa preia puterea sunt grupul Stanescu-Firea prin dna Firea, care, intr-adevar, are cea mai inalta pozitie publica din PSD si este cel mai votat pesedist in acest moment.

Cititi articolul integral pe Ziare.com accesand linkul de mai jos.