Ziare.com: Trei greseli ale lui Klaus Iohannis. Cu munitia de la PSD, presedintele a oprit contraatacul la jumatate

Aparent, presedintele a intrat pe front deschis si, totusi, s-a oprit la jumatatea drumului, dand sentimentul unor decizii arbitrare si intrand in capcana lui Liviu Dragnea.



Sunt trei erori pe care presedintele Klaus Iohannis le-a facut:



1. Klaus Iohannis nu a explicat de ce refuza cele doua propuneri, nu a oferit niciun temei.



Ce e gresit aici? In prima instanta, Constitutia ii lasa presedintelui posibilitatea de a refuza, o singura data, o propunere pentru formula guvernamentala, motivat. Sigur, practica politica si, din pacate, si cea constitutionala, a ultimilor ani, au dovedit ca multe concepte din textul fundamental sunt flatus vocis, interpretabile in functie de cine e la putere sau cine inclina balanta numirilor in CCR.



Totusi, fie si formal, aceasta motivare a refuzului este obligatorie.



Nemotivandu-si decizia, Klaus Iohannis cade in capcana celor doua clisee de imagine pe care PSD i-a construit-o, intr-o campanie de demonizare constanta:



- imaginea unui politician cu ambitii si comportament semi-monarhic, care ia o decizie arbitrara si isi aroga dreptul absolut de a nu o explica;



- imaginea unui presedinte captiv - PSD poate sa forteze si sa faca exact aceleasi numiri a doua oara (desi e o decizie care nu ar permite asta, din februarie 2008, dar ramane, iarasi, sa vedem un conflict constitutional) sau macar o perversa rocada, iar Klaus Iohannis va fi obligat sa accepte, sa semneze fortat, asa cum a facut-o si cu demiterea Laurei Codruta Kovesi de la conducerea DNA, dar si cu promulgarile unor legi toxice.



2. Refuzand doua propuneri ale PSD, Klaus Iohannis a acceptat alte sase propuneri, plus cea pentru portofoliul Educatiei, Ecaterina Adronescu.



In acest fel, presedintele a transmis, in subsidiar, ca Nicolae Badalau este omul potrivit pentru Economie si ca intoarcerea Ecaterinei Andronescu la Educatie este un lucru cat se poate de firesc.



Intrand in ofensiva contra PSD-ului, Klaus Iohannis a legitimat, de fapt, guvernarea controlata de Liviu Dragnea, pentru ca a parcurs doar jumatate de drum.



Greseala consta in aceea ca, nemotivand nici refuzurile, nici acceptarile, Klaus Iohannis a dat sentimentul ca nu a actionat pe baza unei analize, ca nu a avut in vedere anumite criterii pentru o buna guvernare, ci ca a ales de pe lista, aleatoriu, doua nume.

Puteti citi articolul integral pe Ziare.com