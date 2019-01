Ziare.com: Singura cale prin care PSD poate sa castige alegerile in 2019

Si nici macar de abuzurile guvernamentale ale lui Liviu Dragnea. Iar pentru PSD, a ramane la putere inseamna a-si spori puterea. Partidul Social Democrat e, de o vreme, pe o dinamica descendenta in optiunile electorale ale romanilor. Chiar si asa, isi conserva intre 25 si 32% si, cu tot scepticismul fata de instrumentul sondajului, compromis si folosit mai degraba in strategii de manipulare, este evident ca acest partid-mamut nu va disparea de la sine. Ba chiar poate sa castige inca o tura de alegeri si sa capete un plus de putere.



Cum poate PSD sa castige? Pe socoteala Opozitiei, traditional, asa cum s-a mai intamplat, pentru ca lipsa de unitate articulata a partidelor de opozitie si canibalizarile lasa unei bune parti a electoratului - cel care ar putea face diferenta - sentimentul de abandon.



Diferenta majora dintre PSD si partidele din Opozitie - parlamentara si politica -, in ceea ce priveste raportarea la electorat, este aceea ca PSD lucreaza cu un profil al alegatorilor sustinut empiric si deja verificat la toate scrutinurile din 1990 incoace, pe cand partidele de opozitie - exceptand PNL, dar si aici sunt nuante - opereaza mai degraba cu o proiectie a alegatorului ideal.

Acesta din urma este cel care intelege foarte bine de ce atunci cand Liviu Dragnea anunta ca "cifrele arata bine" nu spune, de fapt, absolut nimic despre nivelul de trai si despre viata de zi cu zi, aceea unde ROBOR-ul creste, la fel si euro, in deplina armonie cu suma trecuta pe bonul de la casa de marcat.

Cititi articolul integral accesand linkul de mai jos.