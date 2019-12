Ziare.com: Schimbarea la fata a presedintelui

Ce e in spatele acestei conversii de imagine si cat va tine, insa?



Din seara celui de-al doilea tur de scrutin si pana astazi, Klaus Iohannis a intrat in pielea unui presedinte altfel fata de cel care a candidat pentru un nou mandat. Ce s-a intamplat in rastimp?



In primul rand, victoria in termeni incontestabili.



E un loc comun ca aceasta s-a datorat in mare parte competitorilor pe care i-a avut, ceea ce i-a permis definirea in antiteza, termenul de contrazis fiind fie Viorica Dancila, un personaj eminamente caricatural, fie Dan Barna, un politician a carui imaturitate politica nu putea sa convinga electoratul.



Klaus Iohannis a putut astfel sa se eschiveze de la definirea prin propriile reusite, de unde evitarea pana la capat a unui bilant de prim mandat si refuzul de a acorda vreun interviu ori de a accepta vreo confruntare.

Odata insa invingator, strategia a fost aceea de inversare completa a imaginii. Care a fost reprosul care i s-a adus cel mai adesea? Neimplicarea, postura de spectator. Indicatori rasturnati astazi prin participarea la sedinte de guvern, convocarea premierului si a ministrilor la Cotroceni si, in general, prezenta activa.



In al doilea rand, un guvern favorabil presedintelui. Sau mai mult.



"Vedeti ce pot face, daca am un guvern la indemana cu care se poate lucra? ", insinueaza Klaus Iohannis. Nu exista masura esentiala pe care guvernul condus de Ludovic Orban sa o ia fara ca presedintele sa fie si el parte a acestei decizii.



Mai mult chiar, Klaus Iohannis este cel care anunta sau cere masuri intr-o directie sau alta. Presedintele este cel care recomanda ca alegerile locale sa revina la doua tururi de scrutin si ca Guvernul sa corecteze de indata anomaliile din Justitie, intretinute de PSD.



Cititi articolul integral pe Ziare.com accesand linkul de mai jos.