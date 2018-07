Ziare.com: Romania sfideaza rapoartele MCV. Ministrul Toader e in centrul procedurii de numire a sefului DNA, desi CE a cerut explicit altceva

Procedura anuntata, insa, luni de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, privind numirea viitorului sef al DNA nu pare sa fie in concordanta cu respectivele recomandari.



Astfel, ministrul Justitiei s-a pozitionat in centrul procesului decizional, renuntand chiar si la comisia consultativa din procedura adoptata in 2012 de fostul ministru Mona Pivniceru, desi in rapoartele MCV este recomandat contrariul.



Tudorel Toader este ministru al Justitiei din februarie 2017. Tot el este cel care s-a luptat in ultima jumatate de an sa obtina revocarea sefei DNA.



2012 - negocieri politice pe fata



Desi astazi pare greu de crezut si ar fi imposibil de acceptat de catre societatea civila, in 2012, numirea sefului DNA s-a negociat politic la vedere, lucru asumat public de principalii decidenti de la acea vreme.



Cu toate acestea, teoretic cel putin, procedura lansata pana la urma de ministrul Pivniceru prevedea o oarecare transparenta si, chiar daca ministrul era cel care conducea interviurile, exista o comisie in fata careia candidatii au sustinut interviurile si din care faceau parte, pe langa ministru, un procuror de la Parchetul General, un procuror de la DNA, un procuror specialist in management judiciar si un psiholog recomandat de Institutul National al Magistraturii.



In primul raport MCV (ianuarie 2014) de dupa numirea in functie a noii garnituri de procurori sefi, din care facea parte si Laura Codruta Kovesi, era subliniat faptul ca "procesul de numire demarat in septembrie 2012 a avut o culoare politica accentuata, care nu a putut fi atenuata de modificarile aduse ulterior procedurii", dar si ca "la rezultatul global nu s-a ajuns in urma unui proces transparent, conceput sa permita verificarea calitatilor candidatilor si derularea unei competitii reale. Comisia regreta decizia de a nu se urma o procedura solida".



In concluziile raportului respectiv, CE isi exprima "ingrijorarile cu privire la independenta sistemului judiciar" si sublinia ca "in ceea ce priveste masura importanta a numirilor in posturi-cheie se observa rezultate mixte: unele proceduri se desfasoara intr-un mod deschis, transparent si bazat pe merite, in timp ce altele sunt criticabile, din motive de interventie politica".

