Ziare.com: Romania in Ordinea Europeana: 1918-2018

In ambele confruntari, SUA au fost factor decisiv in inclinarea balantei de partea pacii si democratiei.



Principiile declaratiei wilsoniene (a presedintelui SUA, Woodrow Wilson) au calauzit un mers al faptelor catre "neatarnare" pentru numeroase popoare, intre care si romanii care traiau in imperiul austro-ungar, in Transilvania. Unirea Transilvaniei cu Romania face parte din procesul de realizare a unitatii nationale.



Tratatele internationale de acum o suta de ani au modificat geografie statala in Europa anuntand ceea ce avea sa se intample de-a lungul secolului trecut in diverse regiuni ale globului - miscari de independenta nationala si politica, decolonizarea.



Dupa Primul Razboi Mondial



Marea Unire poate fi judecata avand in vedere istoria si contextul care au permis-o. Europa a fost ravasita secole in sir de neintelegeri intre statele mari, de rivalitati izvorate din ceea ce numim "balanta puterii".



De aceea, declaratia wilsoniana este relevanta si pentru ca a imaginat formarea unui sistem institutional (altfel decat Pacea Westfalica, Congresul de la Viena sau Congresul de la Berlin), care sa previna un nou conflict de amploarea Marelui Razboi (cum a fost numit Primul Razboi Mondial); este vorba de "Liga Natiunilor", de la tribuna careia a avut discursuri de mare elocinta minstrul de Externe roman Nicolae Titulescu.

