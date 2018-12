Ziare.com: Robele care au ingenuncheat Romania si deschid usile puscariilor. Cine sunt, de fapt?

Dupa ce a transformat fara referendum Romania in republica parlamentara prin vandalizarea functiei prezidentiale, dupa ce a distrus DNA si a pus in genunchi ICCJ, CCR ar putea dinamita probele din mai toate dosarele penale, fie ele de coruptie, crima, viol sau talharie, desavarsind o amnistie perversa.



Amnistia ca tancurile rusesti. Opera CCR



CCR va decide marti asupra sesizarii Guvernului in privinta unui conflict intre Parchetul General si Parlament prin incheierea protocoalelor care ar fi incalcat atributiile de legiferare ale Legislativului.



De ce este ea indamisibila conform oricaror norme si principii constitutionale a explicat deja pentru Ziare.com prof. univ. dr. Simna Tanasescu, specialista in drept constitutional.



Dar nu e suficient ca normele sa existe, ele trebuie si aplicate. Sa vedem asadar cine sunt oamenii care si-au arogat de ceva vreme dreptul de a reconstrui Romania dupa vointa lor si a patronilor lor politici.



In primul rand, trebuie stiut ca judecatorii CCR nu sunt magistrati, in pofida numelui purtat de functia lor si in pofida faptului ca au capatat recent cadou de la Parlament, dar si prin deciziile proprii un statut similar cu magistratii.

