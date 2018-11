Ziare.com: Rectificarea lui Teodorovici garanteaza recesiunea in Romania

Eugen Teodorovici avea doua optiuni. Prima era sa continue politica fiscala dezastruoasa de pana acum. A doua - sa le transmita sefilor lui politici ca e nevoie de masuri rapide care sa evite directia de coliziune pe care suntem acum. A ales prima optiune.



De ce nu a ales-o pe a doua? Foarte simplu. Pentru ca astfel ar fi recunoscut dezastrul de pana acum, esecul programului de guvernare si propriul sau esec ca ministru de Finante.



Teodorovici a preferat sa mute consecintele dezastruoase ale programului de guvernare undeva in viitor, cat mai departe posibil de prezent, preferabil dupa ce stanga paraseste guvernarea.



Din pacate pentru noi, modul in care a fost facuta rectificarea bugetara demonstreaza ca Romania se afla oficial in insolventa.



Zi de zi, romanii se trezesc dimineata, merg la munca, platesc taxe, impozite, accize si supraccize, insa cu toate acestea politicile guvernamentale ii lasa cu bani din ce in ce mai putini in buzunar. Puterea de cumparare a scazut dramatic in ultimii doi ani, in special din cauza inflatiei, a lipsei de lichiditati si a cresterii ROBOR.

