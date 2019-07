Ziare.com: Razgandirea si eterna reintoarcere a aceluiasi

Pentru majoritatea acestor ambasadori, motivul rechemarii a fost implinirea celor patru ani de mandat obisnuiti. Pentru aceeasi majoritate, insa, rechemarea s-a produs intr-un fel nemaivazut pana atunci: ei au aflat din presa "pe surse" ca urmeaza sa se intoarca in tara.



In momentul in care informatia a aparut in presa, directiile de resort din MAE nici macar nu fusesera informate despre deciziile presedintelui. Singura comunicare pe care unii ambasadori au avut-o intre momentul difuzarii informatiei in presa si intoarcerea acasa a fost documentul administrativ prin care era anuntata data-limita a revenirii in tara. Nu a existat nicio comunicare cu institutia Presedintelui Romaniei.



In locul celor rechemati, au fost numiti aproape peste tot alti ambasadori. Spun "aproape", intrucat cateva tari au ramas fara ambasador. Si nu orice tari: China o vreme, Belgia pana azi, Canada in continuare.



Trei ani si jumatate nu am avut ambasador in Belgia



Ambasadorul Romaniei in Belgia a fost rechemat in martie 2016. Vreme de trei ani si patru luni, Romania nu a avut ambasador la Bruxelles, desi a fost o perioada foarte complicata in pregatirea si desfasurarea Presedintiei romane a Consiliului UE.

Citit articolul integral pe Ziare.com, accesand linkul de mai jos.