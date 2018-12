Ziare.com: PSD poate. Cum a fentat Dragnea Parlamentul si pe ce mizeaza

Tocmai de aceea, pentru ca Dragnea detine Guvernul, in vreme ce Parlamentul a dat cateva semne de nesupunere.



La inceputul saptamanii trecute, imediat dupa Centenarul prin care PSD si-a dat pe fata arama mediocra, calculele ii aratau lui Dragnea ca a pierdut majoritatea in Camera Deputatilor. A urmat tentativa nereusita si cu un final destul de prost jucat de Opozitie, de a-i inlatura pe Liviu Dragnea si pe Florin Iordache de la conducerea Camerei Deputatilor.



Asa se face ca Dragnea, demis de facto, cum a anuntat Dan Barna, presedintele USR, si-a strans iarasi partidul in jurul cercului de putere si a decis ca tara sa fie condusa direct de la Partid, fara alte aparente institutionale. Incepand de luni, Partidul a uzurpat si calitatile puterii legislative.



Puteti citi articolul integral pe Ziare.com accesand linkul de mai jos.