Ziare.com: PSD invinge PSD. Cum a esuat ultima manevra anti-justitie a Guvernului Dancila

Si totusi, nu presedintele, si nici Opozitia - cea autentica sau cea struto-camileasca, in care si Tariceanu critica guvernarea - vor invinge PSD.

Guvernarea tarii este blocata, incepand, ironic, din 23 august, ziua in care PSD a vrut, prin Viorica Dancila, sa protejeze Sectia Speciala a Adinei Florea, unul dintre pionii supravietuitori ai regimului anti-Justitie patronat de Liviu Dragnea. Inainte cu o zi de lansarea oficiala a candidaturii la presedintie a Vioricai Dancila, Comitetul Executiv National al partidului a decis cateva inlocuiri de ministri.



Miza a fost insa schimbarea Anei Birchall, o schimbare pe care PSD a incercat sa o cosmetizeze, propunand-o in loc pe Dana Girbovan - magistrat si in acel moment si astazi, dupa o demisie data si apoi retrasa -, cu un mandat pliat pe simbolistica post-Caracal, combaterea traficului de persoane.



Cu ce incurca ministrul Birchall partidul? Cu un profil pro-american, fara ca asta sa insemne ca nu e parte a aceluiasi PSD si nu impartaseste, asadar, tarele acestuia - Ana Birchall si-a propus sa respecte recomandarile internationale si sa desfiinteze Sectia Speciala condusa de Adina Florea. De altfel, cu acest mandat a si venit la minister, pentru ca imediat dupa ce GRECO a solicitat imperativ abolirea SS, secretarul executiv al Grupului, Gianluca Esposito, spunea, intr-un interviu in exclusivitate pentru Ziare.com, ca e incurajat de raspunsul ministrului roman al Justitiei.

