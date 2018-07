Ziare.com: Pactul pe care PSD i-l propune Romaniei. Si lui Iohannis

Ne-am descurcat bine sa ramanem impreuna si sa ne recompunem din cenusa neagra a comunismului.



Pana acum, cand prim-ministrul lui Liviu Dragnea - nu, nu e Viorica Dancila - ne anunta ca, de secolul ei, Romania ar trebui sa reabiliteze PSD-ul lui Iliescu, Nastase si Dragnea.



Darius Valcov, in acte consilierul Vioricai Dancila, in fapte artizanul multor ispravi guvernamentale, condamnat (in prima instanta) la opt ani de inchisoare pentru coruptie, anunta o Romanie noua, in care pacatele in fata legii sa fie gratiate.



Dupa 100 de ani in care Romania a facut fata dictaturii, in diversele ei trupuri - regala, legionara, comunista -, dupa un secol in care tara si-a trimis copiii la scoala, a ridicat spitale, si-a scos la iveala chipul ciuntit de manuale confiscate politic, dupa morti neingropati, din iadul temnitelor comuniste, dupa ce Mircea Vulcanescu a murit pentru ca trupul lui pus stavila sa poata salva un tanar - o Romanie care va sa fie - dupa ce Monica Lovinescu si-a plans mama, veghindu-i chipul in memorie, pentru ca au omorat-o si au ingropat-o fara fiica ei care sa ii petreaca drumul, pentru ca noi sa avem, prin vocea ei la Europa Libera, o tara in amintire, dupa toate astea si dupa alti Ioanizi care au iubit Romania ca pe o tara adevarata, istoria e iarasi uzurpata.



Liviu Dragnea, ca orice lider pretorian sau poate serialele turcesti cu sultani l-au convins, si-a luat scrib. Cineva care sa ii rescrie biografia nu este insa suficient, Liviu Dragnea are nevoie de o cu totul alta tara. O tara in care si el, si Darius Valcov sa fie nu numai nevinovati, dar chiar si merituosi rezistenti in lupta cu tara paralela.

Puteti citi articolul integral pe Ziare.com.