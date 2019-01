Ziare.com: "Nu mai sunt bani de pensii si salarii. Guvernul a calcat totul in picioare, duce un razboi impotriva Romaniei"

Acesti bani ce erau insa meniti sa asigure finantarea tarii pentru cateva luni, in cazuri exceptionale. Astfel, Romania se indreapta catre o criza economica generata de actualul guvern, este concluzia trasa de consultantul fiscal Gabriel Biris. Prim masurile adoptate in ultima vreme, mai ales prin cele prevazute in ordonanta de urgenta 114, Executivul a inceput un razboi impotriva Romaniei, mai avertizeaza el.



In luna ianuarie, Ministerul de Finante a organizat sapte licitatii de titluri de stat, prin care a incercat sa se imprumute de la banci si investitori, insa la niciuna dintre ele nu a reusit sa atraga banii de care are nevoie.



La ultima licitatie, care a avut loc luni, statul a vrut sa atraga 400 de milioane de lei, dar nu a reusit sa ia nici macar un ban. Motivul? Dobanzile mari cerute.



Bancile sunt nevoite sa ceara statului dobanzi mai mari



Consultantul fiscal Gabriel Biris a declarat pentru Ziare.com ca, pentru a nu avea pierderi foarte mari dupa "taxa pe lacomie" impusa de Guvern, bancile sunt nevoite sa introduca aceasta taxa in dobanzile cerute statului la imprumut.



"Bancile au si ele un cost. Cand te uiti la activele bancare si te uiti la veniturile pe care aceste active le genereaza, trebuie sa te uiti si la costurile pe care activele acestea le genereaza. Fie ca sunt dobanzi la depozite, fie ca sunt dobanzi platite de banci la liniile de finantare atrase de pe piata interbancara, adica ROBOR-ul, sau de la bancile mama sau de pe pietele internationale, iti dai seama ca taxa aceasta daca nu o includ in dobanda pe care o cer Ministerului de Finante ies pe minus.



Si ele sunt companii care trebuie sa faca profit pentru actionari. Si, mai mult, trebuie sa faca profit si ca sa fiu eu, deponent, sigur ca nu imi mananca banii mei", ne-a declarat Gabriel Biris.

Cititi articolul integral pe Ziare.com accesand linkul de mai jos.