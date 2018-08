Ziare.com: Ministrul Toader in conflict cu CCR, Comisia de la Venetia si cu sine insusi. Amenintari si abuzuri

Tudorel Toader a aratat clar ce ii poate trece prin cap unui ministru provincial, cu competente academice contestate de chiar studentii lui, repudiat de fostii lui colegi din lumea buna de la Venetia, dar bolnav de putere si parvenire politica, ce primeste pe mana jucaria noua si lucioasa a autoritatii asupra procurorilor.



In fiecare vorba, Tudorel Toader a simtit nevoia sa arate aceasta jucarie noua, ce poate face cu ea, cat de priceput si dornic sa o foloseasca este. Mai mult decat atat, insa, ministrul a deschis un straniu conflict cu CCR, ale carei decizii par sa-l intereseze numai cand ii sunt dedicate.



Am sa o iau pe puncte:



1. Tudorel Toader l-a amenintat pe procurorul general Augustin Lazar, spunand ca evaluarea e continua si la un moment dat se va trage linia, moment aflat la exclusiva sa latitudine. Mesajul e clar: te supui sau te revoc.



Aici e cel putin o miza mare de tot - dosarele magistratilor. Potrivit noii Legi 304, ele ar fi de competenta sectiei speciale din PICCJ, dar potrivit legii speciale a DNA, ele sunt de competenta parchetului anticoruptie. La fel, in cazul DIICOT.



Conflictul de competenta la nivelul parchetelor il transeaza pocurorul general. Legal, legea speciala se constituie in exceptie de la norma generala, deci dosarele ar trebui sa ramana la DNA si DIICOT, dar ministrul a vestit deja mutarea dosarelor, chiar continutul lor. Interesant ca dl Toader s-a referit in mod direct la corespondenta cu procurorul general privind noua sectie atunci cand a explicitat autoritatea ministrului.



2. Tudorel Toader a amenintat-o pe sefa interimara a DNA, Anca Jurma, si a interzis practic contactele parchetelor cu partenerii straini: "Ideea este urmatoarea - procurorul colaboreaza pe linie orizontala cu structurile aferente dintr-un stat (...) ambasadorii colaboreaza si se coordoneaza cu ministrul de Externe, nu cu procurorii. Si ii voi intreba 'voi aveti reprezentativitatea aceasta a relatiilor externe?'. Categoric nu o au".

