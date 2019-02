Ziare.com: Maria Grapini, contrata de o colega din PE dupa ce a numarat gresit voturile pentru Kovesi (Video)

Sargentini a oprit-o din aceasta activitate pe Grapini si a renumarat ea voturile.



Voturile date astazi de europarlamentarii din LIBE au fost numarate de o comisie formata din Judith Sargentini, Roberta Metsola, Monica Macovei si Maria Grapini. Urna cu voturile a fost pusa pe o masa, iar cei patru europarlamentari au inceput sa le numere unul cate unul.



Maria Grapini a fost cea care a inceput.



"22", a spus europarlamentarul roman, dupa ce a numarat voturile in cazul candidatului francez Jean-Francois Bohner.



"Imi cer scuze"



Urma numaratoarea voturior in cazul Kovesi. In momentul in care Grapini ia buletinele de vot si incepe sa le numere, doua dintre acestea par a fi lipite.



"Ho, ho, ho", sare Sargentini, potrivit imaginilor video.



"Trei, trei, trei", tipa Grapini, care-si da seama ca a gresit. "Imi cer scuze", continua aceasta.



"Nu. Dar lasa-ma pe mine sa fac asta!", ii spune Sargentini. Aceasta reia numaratoarea si ii ies cele 26 de voturi date pentru Kovesi.



"Ok", se resemneaza Grapini.

