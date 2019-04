Ziare.com: Liviu Dragnea e pe cai mari sau pe duca?

Exista trei variante posibile - amanare, achitare sau condamnare - si s-ar parea ca in toate cazurile, PSD iese cu fata curata.



O uriasa sansa in plus i-ar putea fi oferita lui Liviu Dragnea si de Curtea Constitutionala, care ar putea anunta o decizie favorabila liderului PSD in cazul sesizarii privind completurile specializate pe coruptie tot in data de 20 mai.



"E un fel de joc 'ba tu, ba tu', intre institutiile statului roman. Intuitia imi spune ca nu se va da o solutie pe 20 mai la Inalta Curte, iar daca se pensioneaza acel judecator, in iunie, se poate cere reluarea procesului. Asta e cadrul procedural", ne-a declarat sociologul Alfred Bulai.



Amanarea, cea mai convenabila



In opinia lui Alfred Bulai, amanarea deciziei ICCJ ar conveni tuturor politicienilor.



"Lui Dragnea ii convine sa fie chemat sa dea cu subsemnatul. Ii place, sunt emotii, iar pentru publicul lui se victimizeaza. Si celorlalti le convine, evident. Dl Dragnea este un supravietuitor si s-a tot departat de problemele penale de-a lungul timpului. Probabil ca nu se va intampla nimic nici pe 20 mai", a adaugat prof. Bulai.



Prin urmare, daca nu se da decizia finala in dosarul Bombonica, Liviu Dragnea va candida, cel mai probabil, pentru functia de presedinte al Romaniei.

