Ziare.com: La alegerile din mai se joaca si soarta Romaniei. Interviu cu Cristian Bacanu (PNL)

Intr-un interviu acordat Ziare.com in contextul in care partidele isi definitiveaza listele de candidati pentru Parlamentul European, Cristian Bacanu ii indeamna pe alegatori sa voteze la alegerile din 26 mai candidati seriosi, integri, buni profesionisti, capabili sa negocieze in familiile europene, astfel incat "sa NU ne asumam singuri un statut de tara de mana a doua" si sa nu pierdem oportunitatile pe care le avem.



Mai mult, alegerile din 26 mai vor avea un impact major si pe plan intern, spune el.



"Este prima oara (dupa 2 ani si jumatate de guvernari PSD-ALDE) cand avem sansa sa dam un vot de blam acestor indivizi care au pus mana pe panoul de comanda al Romaniei", subliniaza Cristian Bacanu in interviul acordat Ziare.com.



Cat de importante sunt alegerile europarlamentare din 26 mai 2019? Credeti ca e prea devreme sa discutam despre ele?



Dimpotriva, a mai ramas chiar foarte putin timp pana pe 26 mai - mai putin de patru luni - si cred ca trebuie sa incepem sa ne obisnuim cu ideea, mai ales ca alegerile din acest an sunt in opinia mea cele mai importante alegeri pentru Parlamentul European pe care le-a avut Romania vreodata. Cine isi imagineaza altceva greseste profund.



In luna mai a acestui an este foarte posibil sa se joace soarta Romaniei nu pentru urmatorul ciclu de 5 ani al Parlamentului European, ci pentru urmatorul veac.

De ce spuneti asta?



In primul rand, pentru ca traim vremuri istorice in Uniunea Europeana si nu numai. Avem o serie intreaga de provocari care ar putea duce la o reconfigurare sau reformare a constructiei europene (Brexit, regimurile iliberale din Polonia, Ungaria si Romania, asaltul asupra statului de drept din aceste state, criza migrantilor, terorismul, anumite tendinte populiste si chiar nationaliste - nationalismul nu trebuie confundat cu patriotismul).

Cititi interviul integral pe Ziare.com accesand linkul de mai jos.