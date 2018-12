Ziare.com: La 30 de ani dupa caderea comunismului, postcomunistii inving

Am intrat deja in anul aniversar al caderii comunismului in Romania. In 22 decembrie 2019 vom implini 30 de ani de la fuga lui Ceausescu. Treizeci de ani ce se vor implini la finalul unui an de mare criza politica interna, intr-o tara ce risca, din nou, sa-si piarda democratia si libertatile atat de greu obtinute.



Intr-o tara care mai degraba se confrunta, din nou, cu perspectiva falimentului national decat cu cea a renasterii. Chiar daca a cazut comunismul, post-comunistii sunt la un pas de victorie. Si inca intr-o maniera democratica. Pentru ca nu toti romanii s-au desteptat.



Pe 16 decembrie 2018, Liviu Dragnea, presedintele partidului de guvernamant si al Camerei Deputatilor, omul care conduce de facto Guvernul si Romania, a tinut cel mai anti-european discurs din ultimii 30 de ani.



Cu doar doua saptamani inaintea preluarii Presedintiei Consiliului UE. Discurs ce a aruncat in aer toata credibilitatea europeana a doamnei prim-ministru si a Guvernului!!!



In loc sa exercitam o presedintie a UE cat de cat cu fruntea sus, o vom face cu privirea in pamant sau chiar mai rau, in plina confruntare cu europenii pe care, spre binele lor, ar trebui sa-i guvernam timp de sase luni.



Intr-o postare pe Facebook l-am comparat pe Dragnea cu Ceausescu, dar este o comparatie limitata. Este mai grav de atat. "Pingelica" se ridicase pe umerii Armatei Rosii. Ca si Dej, el a venit la putere sub protectia sovieticilor. Actualul derapaj este cu atat mai grav si mai periculos cu cat este unul democratic. Este rezultatul votului nostru, al optiunilor noastre, liber exprimate.



Suntem mai degraba in cazul venirii lui Hitler la putere, democratic, prin alegeri. De unde si intrebarea principala: Va fi poporul roman complice la propria sa inrobire?

