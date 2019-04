Ziare.com: Ion Iliescu, Voican Voiculescu si Iosif Rus, trimisi in judecata

Finalizarea anchetei si solutia decisa de procurori a fost anuntata luni dimineata de procurorul general Augustin Lazar, intr-o declaratie de presa la finalul careia a cerut public scuze, in numele Ministerului Public, pentru durata excesiva a anchetei penale - 30 de ani.



Intr-un comunicat postat la scurt timp pe site-ul Ministerului Public se reaminteste mai intai ca una dintre prioritatile strategice ale MP a fost si solutionarea asa numitelor "dosare istorice", cum ar fi "Dosarul Gheorghe Ursu" (trimis in instanta la data de 1 august 2016) si "Dosarul Mineriadei 13-15 iunie 1990", trimis in judecata in iunie 2017.



"Astazi, la aproape trei decenii de la evenimentele din decembrie 1989, dupa o evolutie complexa si complicata a cauzelor penale ce au avut ca obiect cercetarea faptelor savarsite in acea perioada, fapte ce au dus la caderea regimului comunist, suntem in masura sa anuntam solutionarea acestui dosar esential pentru aflarea adevarului despre istoria noastra recenta", se arata in comunicatul de luni al MP referitor la Dosarul Revolutiei.



Astfel, prin rechizitoriul Sectiei Parchetelor Militare nr. 11/P/2014 din 05.04.2019, in dosarul penal intitulat generic "Revolutia Romana din decembrie 1989", au fost trimisi in judecata inculpatii:



1. Iliescu Ion - fost presedinte al Romaniei,

2. Voiculescu Voican Gelu - fost viceprim-ministru al Guvernului Romaniei si

3. general (rtr.) Rus Iosif - fost sef al Aviatiei Militare,



pentru savarsirea infractiunilor contra umanitatii.

