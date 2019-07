România

Ziare.com: Iohannis versus Iohannis. De ce nu se inghesuie contracandidatii pentru Cotroceni

Klaus Iohannis este in campanie pentru cel de-al doilea mandat, o campanie a carei aparenta lipsa de miza va avea repercusiuni asupra rolului pe care presedintele il are in ecuatia statului.

Cine a golit de semnificatie scrutinul prezidential si de ce nu se inghesuie contracandidatii pentru Cotroceni?



Alegerile pentru presedinte sunt cele mai importante pentru electoratul roman, dupa criteriul participarii la vot. Dincolo de o cultura paternalista a puterii, legitimitatea presedintelui se asaza pe atributiile pe care i le da Constitutia, asa ca asteptarile cetatenilor sunt justificate.



Nu e vorba, asadar, despre o functie simbolica, ci despre o reprezentare reala a interesului public. Atunci cand Guvernul derapeaza, atunci cand Parlamentul aluneca spre abuz de putere, presedintele este cel chemat sa echilibreze puterea.



Semiprezidentialismul insa functioneaza doar atunci cand cel care ocupa functia prezidentiala considera necesar sa isi utilizeze pana la ultima consecinta prerogativele constitutionale, laolalta cu capitalul de reprezentare cu care l-au investit cetatenii. Cititi articolul integral pe Ziare.com, accesand linkul de mai jos.

