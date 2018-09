Ziare.com: Iohannis e obligat sa promulge si cea de-a doua lege a Justitiei, privind activitatea CSM. Principalele modificari

A fost ultima sesizare posibila impotriva acestei legi, care acum va trebui promulgata de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. Acesta este cea de-a doua lege a Justitiei modificata de coalitia PSD-ALDE.



Pe 20 iulie, Iohannis a promulgat modificarile asupra Legii privind organizarea judiciara, prima din pachetul de trei proiecte legislative privind Justitia.



Cea de-a treia lege este in acest moment la CCR. Judecatorii au amanat astazi pentru 25 septembrie o decizie in cazul Legii 303/2004 privind statutul magistratilor.



Care sunt principalele modificari



Una dintre principalele modificari ale legii CSM priveste modul in care sunt revocati membrii Consiliului.



De altfel, una dintre criticile Comisiei de la Venetia priveste reexaminarea prevederilor privind numirea si revocarea membrilor CSM.



Surse din magistratura au explicat pentru Ziare.com ca este vorba despre situatia in care unui membru ii "este retrasa increderea".



Revocarea din functia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii se poate dispune oricand in timpul mandatului, in urmatoarele cazuri:



a) persoana in cauza nu mai indeplineste conditiile legale pentru a fi membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii;

b) persoanei in cauza i-a fost aplicata o sanctiune disciplinara din cele prevazute de lege pentru judecatori si procurori, iar masura a ramas definitiva;

c) persoanei in cauza ii este retrasa increderea de catre majoritatea judecatorilor sau procurorilor, dupa caz, care functioneaza efectiv la instantele sau parchetele pe care aceasta le reprezinta.



Alte prevederi privesc modul in care se fac numirile la Inspectia Judiciara si cum se organizeaza concursurile pentru functiile de conducere.

