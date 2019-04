Ziare.com: Incepe campania electorala pentru europarlamentare si referendumul declansat de presedinte

In campanie va fi si presedintele Klaus Iohannis, care a semnat, joi, decretul pentru declansarea referendumului pe teme de justitie.



PNL a reclamat faptul ca un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru organizarea referendumului pe Justitie, pus in dezbatere de Autoritatea Electorala Permanenta, ii va insa interzice presedintelui sa participe la campania pentru consultarea populara pe care a initiat-o. Peste 18.949.141 sunt asteptati sa voteze in 26 mai. In tara sunt organizate 1.269 de sectii de vot, in timp ce romanii din diaspora pot vota la europarlamentare in 441 de sectii deschise in afara tarii.



Reguli de campanie



Potrivit prevederilor legale, mijloacele folosite in campania electorala nu pot contraveni ordinii de drept. In unitatile militare, in unitatile de invatamant, in timpul programului de invatamant, in sediile reprezentantelor diplomatice, precum si in penitenciare, actiunile de campanie electorala de orice tip sunt interzise. In timpul campaniei electorale primarii asigura candidatilor, in mod nediscriminatoriu, spatii corespunzatoare pentru a se intalni cu alegatorii.

Cititi articolul integral pe Ziare.com accesand linkul de mai jos.