Ziare.com: Falsa alegere a lui Klaus Iohannis. De ce nu mai are Dragnea nevoie de Tariceanu

Gestul lui Klaus Iohannis de a se ascunde in biroul prezidential, cat purtatorul de cuvant este adus din concediul de maternitate pentru a anunta demiterea Laurei Codruta Kovesi, este echivalent cu gestul lui Liviu Dragnea de a-si rezolva problemele necinstite prin intermediul prim-ministilor de paie. Doar ca e mult mai grav, pentru ca, odata delegata, presedintia nu se mai ia inapoi.



Klaus Iohannis avea in fata o alegere simpla: sa fie sau sa nu fie presedinte. A limita optiunea presedintelui la a o demite sau nu pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA este paguboasa, pentru ca mandatul prezidential sta deasupra unor conjuncturi politice, administrative, sociale.



Daca semnarea decretului de revocare era, pana la urma, inevitabila in mod real, celelalte scenarii indepartandu-se de la ordinea constitutionala actuala, abdicarea presedintelui are consecinte pe termen lung si care, din pacate, nu privesc numai sederea domniei sale la Cotroceni, cat sederea Romaniei in regimul semi-prezidential asumat de Constitutie.



Acrobatia este, desigur, un mod de a face politica, dar pana si ea inseamna sa privesti inainte, sa iti infingi o unghie in palma si sa mergi pe sarma pana la capat. Cum nu iti poti numi calul consul, nici nu iti poti trimite purtatorul de cuvant sa il concedieze pe seful Directiei Nationale Anticoruptie, fara a transmite, prin asta, fie ca tu iti vrei mainile curate, fie ca esti cu dosarul in sertarul lui Dragnea si esti fortat sa faci voia dregatorilor.



Regele Mihai I a abdicat pentru a salva vietile unor tineri, cu pistolul pus la tamplele acestora, dar nu a tacut. Klaus Iohannis a abdicat pentru a-si salva cateva sute de zile in linistea Cotrocenilor, in singurul moment in care tara avea in mod real nevoie de presedintele ei.



Si nu, Romania nu avea nevoie ca Iohannis sa se puna stavila si sa o mentina pe Kovesi la sefia DNA, dar avea nevoie ca Iohannis sa ii fie presedinte, asa cum a fost intelegerea cu majoritatea electoratului.

