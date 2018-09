Ziare.com: Dragnea, asaltul final

A fost un meci egal, dar existenta acestui meci reprezinta o infrangere in sine pentru Liviu Drangea si, foarte probabil, inceputul sfarsitului sau politic. Un sfarsit care cred ca va costa imens Romania.



La o prima vedere, in alb si negru, victoria ar fi fost a lui Liviu Dragnea, pentru ca motiunea Gabrielei Firea impotriva lui Carmen Dan nu a fost votata de nimeni in afara de ea insasi. Asta ar insemna ca dna Firea nu ar avea sustinere, ce sa mai vorbim de masa critica, in partid.



Este o explicatie pentru cine nu intelege dinamica unui partid mare ca PSD. Este un partid inertial, care niciodata nu va pleca dupa prima strigare, la primul impuls. In CEx sunt oameni controlati de Dragnea, obisnuiti sa vada in el jupanul care imparte si bani, si functii, si scatoalce, si maziliri.



Deci ar fi fost greu spre imposibil de crezut ca masinaria aceasta il va abandona brusc pe Dragnea, mai ales cat timp mai are cel putin o asteptare majora de la el, exprimata tot mai intens: ordonanta pentru amnistie si gratiere.



Pe de alta parte insa, deja avem o serie: iesirea violenta a Gabrielei Firea, extrem de dura, o duritate de neimaginat impotriva celui care era considerat liderul absolut, care vine dupa scrisoarea Ecaterinei Andronescu si dupa declaratiile mai mult sau mai putin transparente ale unor lideri precum Badalau sau Tudose.

